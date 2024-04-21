美眾院通過3兆援助法案！烏、以、台表達感謝　俄羅斯發聲了

▲法案接下來將送交參院，再由拜登總統簽署生效。圖為美國國會。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院20日通過約950億美元（約新台幣3.09兆元）的龐大對外援助法案，向烏克蘭、以色列、及包括台灣在內的印太國家提供安全援助，烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理納坦雅胡以及台灣國防部均感謝美國的援助。不過消息一出，巴勒斯坦與俄羅斯雙雙發聲譴責表達反對立場。

CNN、路透等報導，美國以個別表決方式通過撥款法案，包括協助烏克蘭抗俄610億美元、援助以色列並提供加薩等衝突地區人道援助264億美元，援助台灣等印太地區強化威嚇能力因應中國威脅81億美元。這些法案仍需得到參院批准，最快23日進行投票，再由拜登總統簽署生效。

澤倫斯基透過社群平台X發文感謝美國眾院通過對烏克蘭的軍事援助法案，宣稱這將阻止戰爭擴大，挽救人命，使得美國與烏克蘭雙邊關係變得更強大。他也特別點名美國眾議院長強生（Mike Johnson），稱美方的決定將使歷史沿著正確軌道前進。

台灣國防部也針對援助法案表示，對於美國國會在中東衝突加劇，俄羅斯侵烏戰爭持續之際，仍同意編列81.2億美元（約2641億新台幣），以確保台海和平穩定，表達感謝。

以色列總理納坦雅胡提到，美國眾議院通過對以色列的援助法案顯示出兩黨對以色列的大力支持，「謝謝美國。」以色列外交部長卡茨（Israel Katz）表示，援助以色列法案獲得壓倒性通過，兩黨給出的支持表明以色列與美國之間的強大與戰略夥伴關係，向以色列的敵人發出強烈訊息，希望很快能在參院通過。

在消息傳出後，巴勒斯坦總統發言人魯代內（Nabil Abu Rudeineh）發聲譴責，稱這是危險升級與侵略行徑，將導致更多巴勒斯坦人在以哈戰爭傷亡。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，這將導致烏克蘭衝突出現更多破壞與死亡，「這將進一步毀了烏克蘭，造成更多烏克蘭人死亡，都是基輔政府的錯。」