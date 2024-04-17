「一年份暴雨」狂襲波斯灣！阿曼至少18死2失蹤　杜拜街道變河流

記者閔文昱／綜合報導

中東波斯灣16日迎來誇張暴雨，讓這個原本普遍乾燥的區域瞬間變成水鄉澤國，各地災情不斷，阿曼目前已有至少18人死亡、2人失蹤；另外杜拜的雨勢在短短12小時內就降下當地約一年份的雨量，杜拜國際機場也因為嚴重淹水，一度停止所有運作將近半小時。

綜合外媒報導，這場在當地相當罕見的超級暴雨先是通過阿曼，再抵達阿拉伯聯合大公國、巴林、和卡達附近區域，不僅讓全世界第二繁忙的杜拜國際機場中止運作達半小時，阿拉伯聯合大公國也因嚴重淹水，宣布亞足聯冠軍聯賽的準決賽延後24小時舉辦。

▲杜拜降下罕見暴雨。（圖／路透，下同）

社群平台上流傳多部影片，其中杜拜國際機場的跑道也可以看到全淹滿了水，大型噴射客機在水上前進，引擎最底部距離水面似乎只剩不到1公尺，飛機看起來更像在水面上行駛的船隻；另外在街道上，雨勢下得又急又兇，眼見洪水快速暴漲，道路瞬間成為河流，許多駕駛人只能紛紛棄車逃跑。

阿曼官方電力公司今（17日）向國內通訊社通報，目前當地已至少有18人死亡，另有2人失蹤。而阿拉伯聯合大公國由於不常發生降雨，當地基礎設施幾乎未設計來面對這種極端事件。這次降雨的損失仍難預估，必須等大水退去後，實際評估才能得出結果。