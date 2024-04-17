要伊朗負責！美國宣布祭新制裁　鎖定飛彈及無人機計畫

▲ 蘇利文表示，拜登正就對伊朗的新制裁與盟友及國會協商。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗13日對以色列發動大規模攻擊，以報復駐敘利亞大使館月初遭襲，雖未造成實質傷害，仍引發國際社會廣泛譴責。美國白宮宣布，總統拜登正與盟友及國會兩黨協商，預計未來幾天內對伊朗飛彈及無人機計畫祭出新制裁，以回應這起攻擊。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日聲明表示，拜登正與包括7大工業國組織（G7）在內的盟友、合作夥伴及國會兩黨領導人協調，預計就伊朗對以色列的空前攻擊做出全面回應，將在未來幾天內實施新一波制裁，對象包括伊朗飛彈及無人機計畫，以及支持伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與國防部的實體。

蘇利文指出，「我們預計很快會與盟友及夥伴採取制裁，此外也將繼續與國防部及中央司令部合作，加強並擴大整個中東地區防空、飛彈防禦及預警系統整合，進一步削弱伊朗飛彈及無人機效能」，透過制裁等措施持續向伊朗施壓，以遏制及削弱其軍力，對抗伊朗各種「問題行為」。

聲明提到，除飛彈與無人機以外，美國過去3年內還制裁600多個與恐怖主義、恐怖主義融資及其他形式的非法貿易、侵犯人權行為及恐怖主義代理組織相關的個人及實體，包括巴勒斯坦哈瑪斯、黎巴嫩真主黨、葉門青年運動及伊拉克真主黨旅。

蘇利文強調，「我們會繼續施壓，將毫不猶豫地採取行動，與世界各地盟友及國會協商，讓伊朗政府為其惡意及破壞穩定的行為負責。」