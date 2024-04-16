以色列戰時內閣已討論是否反擊　伊朗：紅線被侵略「將不會克制」

▲以色列在加薩戰事尚未結束，又與伊朗發生紛爭。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗大規模空襲以色列後，以色列戰時內閣在當地15日舉行會議，討論是否對伊朗作出軍事回應，結果尚未公布。一名以色列官員向外媒透露，戰時內閣仍決心採取行動，且必須迅速回應，但目前並不清楚是否已有決策。伊朗方面則表示，若敵方侵略越過紅線，伊朗將不會克制。

根據CNN報導，一名以色列官員匿名透露，戰爭內閣15日舉行了將近3小時的會議，審議針對伊朗可能的軍事計畫，並討論進一步孤立伊朗的外交手段選項，據信戰時內閣仍決心採取行動，但目前尚不清楚是否已作出決定。這名官員說，有一種感覺是，以色列必須迅速採取行動。

以色列戰時內閣包含成員為總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及前參謀總長的甘茨（Benny Gantz），三人已獲安全內閣授權決策如何回應伊朗襲擊。

另據BBC報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，不會對此次襲擊置之不理，「當我們一邊展望未來，權衡我們的腳步之際，（伊朗）向以色列領土發射這麼多導彈、巡航導彈和無人機，將會有所回應的。」以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）聲明，「我們將採取一切必要措施保護以色列。」兩人皆未給出時間表或行動方案。

另一方面，伊朗國家通訊社IRNA報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）精銳聖城軍的指揮官高階顧問馬賽迪（Iraj Masjedi）15日表示，「伊斯蘭共和國不尋求戰爭，但面對敵人對其紅線進行侵略時，也不會表現出克制。」

馬賽迪說，美國敦促伊朗保持克制，但與此同時，卻支持以色列政權的行動。伊朗軍隊總司令墨沙維（Abdolrahim Mousavi）15日也表示，伊朗將毫不猶豫地對任何侵略行為作出「猛烈而團結的回應」。