以色列議員感謝台相挺：台灣與自由世界應準備好「為自由而戰」

▲總統蔡英文15日接見「以色列國會議員訪問團」。（圖／總統府提供）



記者張靖榕／綜合報導

以色列14日遭伊朗攻擊，我國總統蔡英文15日接見「以色列會議員訪問團」時，向訪團表達誠摯的關切及慰問。以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）感謝台灣第一時間相挺，並表示希望增強雙方合作，只要任何國家、地區視自己為自由世界的一部分，就必須準備好為自由而戰。

杜伯斯基上周末率團訪台期間，遇到以色列在台灣時間14日清晨遭遇伊朗空襲，15日上午與蔡英文總統會面後，下午隨即召開記者會譴責伊朗，並感謝台灣在第一時間力挺。

杜伯斯基表示，在這次伊朗攻擊以色列的事件中可以很容易辨別善惡，伊朗教導人民要為真主而死並且殺害他人，但以色列教導孩童要提倡和平。這次以色列面對的空襲來源不只從伊朗發射，還有從伊拉克、葉門、黎巴嫩、敘利亞與加薩走廊發而來的飛彈。這不只是對以色列的攻擊，還是針對所有民主國家的攻擊。

杜伯斯基進一步表示，以色列與台灣是2個小而強大的民主國家，都處在非常惡劣的環境中，雙方應多加合作。

以色列國會議員畢斯姆斯（Boaz Bismuth）表示，不論是去年10月7日或是這次4月14日的攻擊，許多國家都忘記以色列是被侵略的，而非侵略者，現在以色列所有政黨都團結對外。

杜伯斯基更表示，自由世界正遭受攻擊，不只來自外部的敵人，也有內部的人，只要任何國家、地區是自己為自由世界的一分子，就必須做好準備，為自由而戰。