以哈談判重挫！　哈瑪斯釋放人質砍半還要求永久停火

▲以色列抗議者日前聚集在特拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）舉行24小時抗議集會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈停火談判仍緩慢進行中，一名熟悉談判內容的以色列消息人士指出，哈瑪斯把第一階段釋放人質的人數減半，但仍要求換得6周的停火期，重挫談判進度。

伊朗14日對以色列發動大規模空襲，遭以色列侵略的加薩一片叫好。哈瑪斯在最新的談判中，提出用少於20名以色列人質，換取長達6周的停火，這比過去幾個月來以「釋放40名人質」為討論基礎的談判，人數直接少上超過一半。

該名以色列消息人士指出，除了要用更少的以色列人質換取6周的停火以外，哈瑪斯還要求以色列方面必須釋放更多的巴勒斯坦囚犯，包括釋放更多遭判終身監禁的巴勒斯坦囚犯。

該名消息人士表示，哈瑪斯提出的差勁條件顯示，他們根本不想要達成談判，而是試圖利用美國和以色列之間，對以色列在加薩的軍事行動，以及以色列政府本身面對國內的壓力產生分歧，目的就是要分化美以關係。

哈瑪斯發言人奈姆（Basem Naim）表示，哈瑪斯已提出每周釋放3名以色列人質，但又說「沒有人談及最終釋放的人數。」

除了要求釋放更多巴勒斯坦囚犯外，哈瑪斯還繼續要求以方必須確保永久停火，包括以色列軍隊撤出加薩，並且不得限制巴勒斯坦人返回加薩北部。