視察遭伊朗空襲基地　以色列參謀長誓言：會有所因應

▲以色列國防軍參謀總長哈勒維（圖中）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗於13日對以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在伊朗空襲的軍事基地對官兵表示，以色列將會有所回應。

根據以色列軍方發布的聲明，哈勒維視察以色列南部內瓦庭軍事基地（Nevatim base）時表示，「如此多的（伊朗）飛彈、巡弋飛彈和無人機發射到以色列境內，將會有所回應的。」

以色列軍方發言人哈加里則（Daniel Hagari）也強調，他們將採取所有必要措施保護國土，對伊朗的攻擊絕對不會坐視不管。據以軍估計，伊朗在13日晚間向以色列發射的飛彈和無人機數量超過300個。

法新社報導指出，伊朗這次攻擊的動機在於報復1日駐敘利亞首都的伊朗大使館旁邊的建築遭到空襲，該次攻擊造成致命傷亡，伊朗當局認為這是以色列的所為。

雖然伊朗的攻擊激烈，但以色列軍方聲稱，在美國和其他盟友的協助下，成功攔截了99%的空中威脅，伊朗的空襲僅造成輕微損害。值得一提的是，被攻擊的內瓦庭軍事基地在這次攻擊中受到的打擊也只能算是輕微的。

另外，以色列軍方15日對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭受空襲事件作出首度回應，指出遭受攻擊而喪命的人員，其實是參與過「針對以色列的恐怖主義行動」的伊朗聖城部隊成員，並沒有外交官在內。