史上最高比例！特斯拉宣布全球裁員10%　馬斯克致信員工曝原因

▲馬斯克15日發布信函給全體員工，宣布特斯拉將裁員10%。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

電動車龍頭特斯拉（Tesla）15日致函全體員工，宣布特斯拉將在全球範圍內裁掉10%的員工，以精簡組織結構、降低成本，並為公司下一階段的成長做好準備。

綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克在信中指出，公司的快速擴張導致某些部門中有部分角色和工作職能重複，因此特斯拉決定裁員10%，以提高生產力和效率。

此前，有外媒引述員工說法指出，特斯拉此次的裁員人數可能高達20%，但特斯拉在台灣時間15日下午3時左右發布的官方信函證實了裁員比例為10%。

馬斯克也在信中對即將離開特斯拉的員工表達感激之情，同時對留下的員工傳遞期望。他提到，特斯拉正致力於在汽車、能源和人工智慧（AI）等領域創新，並期待員工努力推動公司實現更多目標。

事實上，這已不是特斯拉首次進行裁員了。自2017年以來，特斯拉已進行5次大規模裁員，並分別在2017、2018、2019和2022年裁掉2%、9%、7%，以及3%的員工。儘管如此，特斯拉今年裁員10%的比例依舊是歷年來最高。

儘管特斯拉這次大動作砍掉了10%人力，但該公司的員工數量仍在持續增加。馬斯克聲稱，裁員後，特斯拉將擁有更精簡的組織結構，成本也會隨之降低，公司也將做好準備迎接下一階段的成長。