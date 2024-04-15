以色列下一步成關鍵！　專家分析：誤判恐讓情勢失控

▲伊朗13日晚間對以色列發動大規模空襲。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗13日晚間對以色列發動大規模空襲，讓各界擔心以色列採取報復行動，讓中東地區戰爭一觸即發。專家指出，雖然目前情勢大幅升級的可能性不大，但各方都在採取「戰爭邊緣政策」（Brinkmanship），若發生誤判就可能導致情勢失控。

以色列戰時內閣14日緊急開會後，並未對如何報復伊朗做出決定，分析人士指出，以色列如何回應將是影響未來局勢走向的關鍵。上海外國語大學中東研究所教授丁隆認為，以色列不會善罷甘休，但其反擊的規模和力度有待觀察。

美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）則說，華府對以色列的支持程度，也是左右情勢的關鍵之一，「衝突未來走向將取決於拜登政府能否説服以色列不對伊朗境內目標實施直接軍事打擊。」

丁隆表示，以色列希望能繼續將美國「拉下水」，但拜登政府恐怕不願意在11月大選前和伊朗發生正面衝突，所以局勢大規模升級的可能性偏低。上海外國語大學中東研究所教授劉中民則說，以色列選擇將衝突保持在「可控」的可能性較高

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春指出，雖然包括以色列、美國、伊朗在內的相關國家都不希望當前衝突升級成主權國家間的大規模戰爭，但各方都在採取「戰爭邊緣政策」，也就是故意使危機升級成接近戰爭的狀態，利用武力威脅、嚇阻，迫使目標國讓步，進而達成特定的政治目標；不過，這種作法非常危險，一旦發生誤判就可能導致形勢失控。

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