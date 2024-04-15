伊朗空襲扭轉局勢？美眾議院議長盼加速推動　審核援助烏以台軍援

▲美國眾議院議長強生計畫本周再度推動預算案過關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚以上飛彈、出動逾百架自爆無人機，報復以軍1日針對大馬士革領事館的襲擊。美國針對以色列、烏克蘭、台灣提供軍事援助的950億美元預算案仍在眾議院卡關，不過隨著以色列緊張情勢升溫，也讓議長強生決定，將於本周再度推動預算過關。

根據《美國之音》，自從以色列13日慘遭伊朗空襲後，導致美國眾議院議長強生（Mike Johnson）面臨龐大壓力，不僅得滿足共和黨內部對於美國向烏克蘭、以色列、台灣、加薩平民提供950億美元的預算案的反對聲浪，該法案在眾議院擱置長達2個月後，又得面臨千變萬化的國際情勢。

加上烏克蘭最大發電廠之一在上周慘遭俄軍以飛彈和無人機摧毀，其他發電廠也跟著損壞，讓強生不得不在當地時間14日表示，他將在本周致力推動針對以色列的戰時援助。畢竟「危機就是轉機」，強生期盼能夠過此次伊朗針對以色列的空襲，讓眾議院其他反對成員體認到批准這筆預算的緊迫性和重要性。

強生向《福克新聞》周末晨間節目透露，「目前仍在整理預算案的相關細節，將會討論各種可能的選項與其他所有的相關議題。」

據悉，強生要求重新調整對於烏克蘭的軍援資金，包括將部分對於基輔當局的援助改以貸款方式提供，並支持美國拜登政府能夠利用慘遭凍結的俄羅斯央行資產。另外，強生也要求拜登政府能夠改變美墨邊境移民政策，此前他不斷與前總統兼共和黨總統候選人川普進行對話。