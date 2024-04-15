已婚女師「車內全裸」染指17歲高中生　她躲後座急忙穿衣服

▲警方發現情侶裸體車震，一查之下發現竟是已婚女教師偷吃青春男高中生。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國內布拉斯加州一名45歲已婚女性教師，13日被警方發現她與一名17歲的學生在車內裸體發生性行為。少年試圖開車逃跑，結果發生車禍，後來穿著內褲逃離現場，只留下還在後座穿衣服的女老師，最終警方將她逮捕。

根據紐約郵報報導，道格拉斯郡治安官部門（Douglas County Sheriff）表示，警方凌晨3時左右獲報，一輛可疑的汽車停在一條死巷，警察到場後發現車內有2人裸體，一名驚慌失措的少年爬到前座，試圖開車逃避查緝。

不過，車輛約駛過了2個街區就發生車禍，17歲少年還來不及穿褲子就逃離現場，警方發現仍在後座穿衣服的45歲女子沃德（Erin Ward），由於她隨身帶著教師證，她很快就坦承自己在奧馬哈公立學校（Omaha Public Schools）教書，並在伯克高中（Burke High School）等多所學校兼課。

當天晚些時候，17歲少年在一處人家的院子裡被發現，身上只穿著內褲和一件T恤，就讀的正是沃德任教的奧馬哈高中，撞壞的車輛則是沃德和她丈夫所有。目前沃德已經被逮捕，被指控犯下性虐待重罪，但調查仍在進行中。