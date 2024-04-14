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以色列四面楚歌！哈瑪斯對人質協議「不感興趣」　加薩人道受阻

▲▼巴勒斯坦激進組織哈瑪斯拒絕以色列關於釋放人質的提議。（圖／路透）

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯拒絕以色列關於釋放人質的提議。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚飛彈、出動逾百架無人機，報復1日以軍針對大馬士革領事館發動的致命襲擊。目前，以色列面臨多方戰線的進逼，不僅真主黨同樣發射火箭彈蓄勢待發，就連巴勒斯坦激進組織哈瑪斯也對以色列的人質提議不感興趣。

根據《以色列時報》，以色列總理辦公室與摩薩德（Mossad，以色列情報特務局）透過聲明指出，哈瑪斯拒絕了以色列上周在埃及首都開羅提出的人質協議，「三位調解人拒絕了這項提議，其中包括以色列方面有更大的靈活性，這證明哈瑪斯加薩走廊領導人辛瓦（Yahya Sinwar）對人道主義協議和釋放人質不感興趣。」

以色列總理辦公室痛批，「辛瓦將繼續利用（以色列）與伊朗的緊張局勢，試圖團結各方，實現中東地區緊張局勢全面升級。」

以色列在聲明中強調，未來將仍致力於實現目標，「竭盡全力將133名人質從加薩走廊帶回來」。

一名以色列官員透露，以色列於當地時間13日晚間7時收到消息，稱哈瑪斯拒絕了以色列最新的人質交易提議，但當時以色列集中關注伊朗發動的襲擊，因此沒有發布最新聲明。

據悉，目前一個級別較低的以色列談判小組仍待在開羅。

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