沉重打擊！以南「重要空軍基地」被擊中畫面曝　伊朗：目標達成

▲伊朗飛彈成功擊中了尼格夫最重要的空軍基地。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/綜合報導

伊朗在當地13日向以色列發射300多架無人機和飛彈,成功擊中以軍一座最重要的軍事基地,對以色列造成「沉重打擊」。伊朗軍方表示,這場襲擊的所有目標都已達成,而伊朗的空襲行動是對以色列攻擊大馬士革領事館的報復。

The moment #Iran 's ballistic missiles landed at the Nevatim Air Base in northern Negev pic.twitter.com/6pXxddKn4E

法新社援引伊朗媒體報導,伊朗新型凱巴飛彈(Kheibar)成功擊中了以色列南部尼格夫(Negev)最重要的空軍基地,現場畫面和數據顯示,相關軍事目標遭受了「沉重打擊」。

New video showing Ramon Airbase in the Negev being HIT by numerous IRANIAN MISSILES. pic.twitter.com/tViPTEAAGG