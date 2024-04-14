沉重打擊！以南「重要空軍基地」被擊中畫面曝　伊朗：目標達成

▲伊朗飛彈成功擊中了尼格夫最重要的空軍基地。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗在當地13日向以色列發射300多架無人機和飛彈，成功擊中以軍一座最重要的軍事基地，對以色列造成「沉重打擊」。伊朗軍方表示，這場襲擊的所有目標都已達成，而伊朗的空襲行動是對以色列攻擊大馬士革領事館的報復。

The moment #Iran's ballistic missiles landed at the Nevatim Air Base in northern Negev pic.twitter.com/6pXxddKn4E — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 14, 2024

法新社援引伊朗媒體報導，伊朗新型凱巴飛彈（Kheibar）成功擊中了以色列南部尼格夫（Negev）最重要的空軍基地，現場畫面和數據顯示，相關軍事目標遭受了「沉重打擊」。

New video showing Ramon Airbase in the Negev being HIT by numerous IRANIAN MISSILES. pic.twitter.com/tViPTEAAGG — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) April 14, 2024

伊朗軍方隨後指出，對以色列的無人機和飛彈襲擊已「達成所有目標」，同時還強調這場空襲是對伊朗大馬士革領事館遭以色列致命襲擊的報復。

伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）告訴國家電視台，「伊朗軍方誠信承諾行動。從昨晚到今天早上，我們成功地完成了任務，並實現了所有目標。」

▼伊朗大規模空襲以色列時間軸。（製圖／記者葉睿涵）