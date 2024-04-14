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伊朗空襲！以色列當地華人「還以為在放煙火」　好幾人跑出來看

▲▼以色列上空在大規模空襲後佈滿橘紅色火球。（圖／翻攝自X）

▲以色列13日深夜遭遇伊朗大規模空襲，空中出現橘紅色火球，有當地華人還以為是在放煙火。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合報導

伊朗13日深夜至14日凌晨向以色列發射約200架無人機與上百枚飛彈，有美方官員表示，猛烈空襲大約持續了5小時。根據陸媒報導，旅居以色列當地的華人透露，飛彈來襲之際響起了空襲警報，突然驚慌腿軟，還有幾個華人特地跑出來看，以為是在放煙火。

根據湖北《極目新聞》報導，被外派到以色列當地工作的華人甄林（化名）受訪時表示，剛開始飛彈來襲時，聽見周圍響起急促的警報聲，「當時一下子就腿軟了」。

甄林拍攝了幾段空襲當下的影片並說，「之前根本沒見過這些，有幾個當地華人還跑出來看是不是『煙花』（台灣稱煙火）」，也有其他人躲進了防空洞。甄林坦言，儘管知道飛彈被以色列的防空系統攔截下來，但還是感覺心慌，出外工作才體認到，中國「是真的太安全了」。

事實上，在空襲發生前，以色列當地管理人員就已經向甄林任職公司的駐以色列單位發布預警，稱伊朗的無人機將在一小時內飛抵以色列，還要求全體管理人員「確保您負責的中國團隊靠近保護區」。

此前，中國外交部14日就伊朗向以色列發動襲擊一事發表聲明，「中方對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級，這一輪形勢升級是加薩衝突外溢的最新表現。」

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