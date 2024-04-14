中東戰情一觸即發！日相岸田強烈譴責　南韓尹錫悅休假緊急開會

▲南韓總統尹錫悅14日緊急針對中東情勢召開經濟安保會議。（資料照／志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚飛彈、出動逾百架無人機，報復1日以軍針對大馬士革領事館發動的致命攻擊。對此，南韓總統尹錫悅稍早緊急和各部長與幕僚官員召開經濟安保會議，審視中東緊張情勢惡化對於經濟所造成的影響。至於日本首相岸田文雄，則強烈譴責造成戰事升級的緊張情勢。

根據韓媒《韓聯社》，沉浸在敗選氛圍中的尹錫悅今（14）日下午首爾市龍山區總統辦公室召開經濟安保緊急會議，審視伊朗在向以色列發動空襲後可能會造成的衝擊，包括國際緊張情勢升級、對南韓國防安全與經濟所造成的危害，尤其南韓長期仰賴中東原油與能源供應。

尹錫悅更指示相關官員，務必針對以色列和中東地區的南韓僑民、南韓企業、南韓駐外使館的安全，以及南韓籍船隻航行中東海域擬訂相關對策。

此次參與會的南韓官員，包括經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、外交部長趙兌烈、統一部長金暎浩、國防部長申源湜、海洋水產部長康徒衡、國家情報院長趙太庸、金融委員長金周顯、韓國銀行總裁李昌鏞、國務調整室長方基善、產業通商資源部次長姜敬聲。

至於出席會議的府方幕僚，則包括秘書室長李寬燮、國家安保室長張虎鎮、政策室長成太胤、經濟首席秘書官朴春燮、國家安保室第一次長金泰孝等。

▲日相岸田文雄結束訪美行程，14日抵達羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

而才剛從美國結束國賓訪問行程的日本首相岸田文雄，同樣也針對中東緊張情勢升級做出回應。根據日媒《每日新聞》、《富士新聞網》，岸田文雄搭乘專機14日下午抵達東京羽田機場後，便針對以色列情勢做回應，強烈譴責戰事升級。

岸田文雄在總理官邸接受提問時表示，「目前的中東情勢更進一步惡化。對此，我感到相當憂心，至於（伊朗）引發戰事進一步升級，則予以強烈譴責。中東的和平與穩定對我國（日本）同樣相當重要，為了防止事態進一步惡化，必須動員所有外交力量努力穩定緊張態勢。」

岸田文雄表示，目前已向相關政府單位下達指令，協助確認有無在外僑民出現傷亡，並在蒐集情報的同時與其他國家合作，保護僑民安全。