伊朗「狂射無人機」攻以！中東各國急關領空　40航班改道停飛

記者葉睿涵／綜合報導

以色列在當地13日深夜宣布，伊朗向以國境內發射了逾百架無人機，隨後伊朗方面也證實，軍方已向以色列發射首波多枚彈道飛彈，以報復4月1日針對其大馬士革領事館的致命攻擊。有鑑於地緣政治緊張局勢加劇，中東多國紛紛宣布關閉領空，導致航班停飛、改道。

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

綜合外媒報導，與以色列和巴勒斯坦接壤的約旦，13日以「營運原因」宣布關閉領空。約旦民航監管委員會（CARC）告訴當地媒體，中東局勢升溫是該國關閉領空的原因，而此舉也導致當地約有40個航班被迫取消、改道。隨後，伊拉克與黎巴嫩也都宣布將關閉領空，直至當地的4月15日為止。

在遭遇攻擊之際，以色列除了緊急動員軍方做出回應外，也以「軍事活動」為由，宣布將於14、15日關閉領空。最近才剛剛恢復飛往特拉維夫（Tel Aviv）航班的聯合航空，也在以色列關閉領空後，也在13日取消了紐瓦克（Newark）飛往特拉維夫的航班。

至於交戰國伊朗，該國自4月13日開始，就已禁止各航班在其領空進行目視飛行（VFR），而相關禁令將一直維持至4月24日，僅開放軍事、緊急和其他事先批准的航班飛行。儘管伊朗並未完全關閉領空，但多數航空公司目前都盡量避免飛越該國上空，只剩阿聯酋航空、杜拜航空和阿布達比維茲航空等阿聯酋航空仍會經過伊朗。