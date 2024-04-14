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不甩伊朗警告！拜登與納坦雅胡對話　FBI：未發現美國危險

▲▼以色列被伊朗襲擊後與美國通話。（圖／翻攝自X）

▲納坦雅胡在以色列被伊朗襲擊後與美國對話。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗在當地13日對以色列發動大規模空襲，還警告美國不要介入兩個糾紛。不過，美方似乎並不打算理會伊朗的威脅，因為有消息指出，美國總統拜登正與以色列總理納坦雅胡對話，而美以兩國的國防部長據稱也進行了通話。

據CNN報導，在伊朗襲擊以色列後，美國總統拜登現正與以色列總理納坦雅胡進行對話，不過媒體暫時還不清楚2國元首的會談的內容，僅在以色列總理辦公室的X帳號看到一張納坦雅胡手舉話筒，桌面文件被打上馬賽克的照片。

以色列國防部透露，防長葛朗特（Yoav Gallant）在伊朗攻擊以色列以後，與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行了會談，葛朗特還向美方「通報了以色列對伊朗襲擊的防禦行動」。

▲▼以色列被伊朗襲擊後與美國通話。（圖／翻攝自X）

▲以色列和美國防長在襲擊後通話。（圖／翻攝自X）

葛朗特也感謝奧斯汀堅定站在以色列的一方，同時強調「國防機構將做好最大準備，以防止敵方的進一步攻擊。」

而對於伊朗此前對美國發出的警告，一名資深聯邦執法人員告訴CNN，聯邦調查局（FBI）暫時還未發現中東局勢可能對美國產生威脅的跡象，不過該機構仍在密切關注事態發展。

除了FBI以外，美國其他執法機構也在持續監視以色列的事態發展，以防範任何可能對美國本土造成的威脅。紐約和洛杉磯警方都表示，警局的反恐小組已向所有成員介紹目前的情況，但紐約和洛杉磯暫時還未受到可信威脅。

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