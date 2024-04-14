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約旦首都上空驚現閃光！居民「聽見爆炸聲」　中東國家呼籲克制

記者張寧倢／編譯

伊朗於當地13日深夜從境內領土向以色列發射飛彈與上百架無人機，廣泛空襲連周邊國家人民也膽戰心驚。位於以色列東部鄰國約旦，首都安曼（Amman）居民目睹上空出現閃光還聽見爆炸聲，擔心遭到墜落殘骸波及。沙烏地阿拉伯等國也呼籲各方應保持克制。

▲▼約旦首都安曼上空驚傳出現閃光。（圖／翻攝自X）

▲約旦首都安曼上空驚傳出現閃光。（圖／翻攝自X）

根據CNN報導，約旦首都安曼的居民在當地14日凌晨2時之前，目睹了社區上空出現閃光。一名匿名男子在安曼西部表示，「起初我們聽到遠處傳來爆炸聲。我們向外看，天空中就像有燃燒閃光一樣。我們看到有東西上升，然後落下。」

同地區另一名居民表示，他們當下以為「在空中爆炸」的物體會落在他們的社區，「那閃光太亮了。好像是『鐵穹』（防空彈藥）升空，發射後爆炸。那聲音太可怕了。你可以聽到爆炸聲的回音……就看到了像是一顆流星在墜落。」

CNN無法證實約旦居民所看到的空中閃光是以色列的攔截行動，而約旦政府尚未正式發表評論。不過，美國駐約旦大使館則警告美國公民，在約旦領空關閉和伊朗對以色列發動報復性襲擊後，局勢仍可能快速變化「應繼續保持謹慎」，使館將繼續評估情勢，並提供當地美國人更多所需資訊。

另外，沙烏地阿拉伯14日發表的一份聲明呼籲保持克制，沙國外交部對中東地區「最近的軍事升級」及其「潛在的嚴重後果」表達擔憂，強調聯合國安理會有必要承擔維護國際和平與安全的責任，尤其是針對這個高度敏感的地區。

另一個中東國家科威特的科威特航空公司（Kuwait Airways）已於14日宣布，所有進出「緊張區域」的航班將改道。數家航空公司也已宣布重新調整航線或取消航班。

▲▼以色列周邊地圖。（圖／翻攝自Google地圖）

▲以色列東部的約旦傳出空中看見閃光。（圖／翻攝自Google地圖）

位於北非的埃及則在13日透過外交部聲明，呼籲各方保持「最大限度的克制，避免該地區及其人民面臨更多的不穩定和緊張局勢」。埃及外交部還強調，他們正在與所有各方保持聯繫，試圖控制局勢，阻止事態升級。

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