約旦首都上空驚現閃光！居民「聽見爆炸聲」　中東國家呼籲克制

記者張寧倢/編譯

伊朗於當地13日深夜從境內領土向以色列發射飛彈與上百架無人機,廣泛空襲連周邊國家人民也膽戰心驚。位於以色列東部鄰國約旦,首都安曼(Amman)居民目睹上空出現閃光還聽見爆炸聲,擔心遭到墜落殘骸波及。沙烏地阿拉伯等國也呼籲各方應保持克制。

▲約旦首都安曼上空驚傳出現閃光。(圖/翻攝自X)

根據CNN報導,約旦首都安曼的居民在當地14日凌晨2時之前,目睹了社區上空出現閃光。一名匿名男子在安曼西部表示,「起初我們聽到遠處傳來爆炸聲。我們向外看,天空中就像有燃燒閃光一樣。我們看到有東西上升,然後落下。」

The sky in Amman tonight omg Jordan shoots down the Iranian drones #IranAttack pic.twitter.com/KiJWg3PVL7

同地區另一名居民表示,他們當下以為「在空中爆炸」的物體會落在他們的社區,「那閃光太亮了。好像是『鐵穹』(防空彈藥)升空,發射後爆炸。那聲音太可怕了。你可以聽到爆炸聲的回音……就看到了像是一顆流星在墜落。」

CNN無法證實約旦居民所看到的空中閃光是以色列的攔截行動,而約旦政府尚未正式發表評論。不過,美國駐約旦大使館則警告美國公民,在約旦領空關閉和伊朗對以色列發動報復性襲擊後,局勢仍可能快速變化「應繼續保持謹慎」,使館將繼續評估情勢,並提供當地美國人更多所需資訊。

This is from my window in amman Jordan pic.twitter.com/IHCDbEIyv4