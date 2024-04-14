以軍估逾200種無人機來襲　聯合國秘書長強烈譴責伊朗

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊在對以色列發射上百架無人機後，針對美國發布警告，只要有任何支持以色列或參與傷害伊朗利益的行動，將會遭遇伊方果斷回應。聯合國秘書長古特瑞斯強烈譴責伊朗行為，憂心此事可能擴大成大型區域衝突。

▲以色列遭伊朗無人機空襲。（圖／路透）



CNN報導，伊斯蘭革命衛隊表示，要求美國對以色列政府的「邪惡行為」負責。警告進一步稱美國是恐怖主義國家，「任何來自恐怖主義國家美國和猶太復國主義政權（以色列），從任何國家發出的任何威脅，伊朗都會針對威脅來源做出相應回應。」

▲以色列防空系統升空攔截 。（圖／路透）



以國軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列目前已經「攔截大部分來自伊朗的空襲」。以軍估計伊朗發射了超過200種不同的無人機，包括殺人無人機、彈道飛彈和巡弋飛彈，「我們的飛機還在空中攔截目標，我們也準備好面對接下來任何前來的威脅」，「我們會盡其所能保衛以色列」。

▲聯合國秘書長古特瑞斯譴責伊朗。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗駐聯合國代表團表示，伊朗這次是針對以色列攻擊伊朗駐大馬士革領事館攻擊的報復行動，並且可視為事件的結束，但若以色列還要犯下「另一個錯誤」，伊朗將會展開更嚴重的報復。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）則強烈譴責伊朗對以色列的大規模攻擊，他呼籲立刻終結敵對行動，並對此事可能演變成大型區域衝突深表憂心。