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港航200人客機輪胎漏「螢光色液體」　疑起落架故障折返曼谷

▲▼ 香港航空,Hong Kong Airlines。（圖／VCG）

▲香港航空HX780航班載著200多人，折返曼谷。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

香港航空一架客機原本要從泰國曼谷飛回香港，沒想到起飛之後疑似起落架出現故障，依照程序返回曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport），機上載有200多人。外傳其中一組輪胎不斷有螢光色液體外漏。

東網、香港01報導，這架香港航空HX780航班31日凌晨2時4分起飛之後發現狀況有異，先是在空中盤旋，隨後平安返回曼谷機場，無人員受傷。飛航網站Flightradar24的追蹤數據也記錄到班機飛行路線。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dimsum Daily、Flightradar24）

▲班機在空中盤旋後折返曼谷，其中一組輪胎不斷有螢光色液體外漏。（圖／翻攝自Dimsum Daily、flightradar24）

在班機平安降落後，據傳機務人員發現客機起落架未能正常收回，且其中一組輪胎不斷有螢光色液體外漏。這起事件造成超過200多名乘客受到影響。

對此，香港航空表示已按照既定程序進行通報，盡力協助受影響的旅客，安排前往酒店稍作休息，搭乘港航或是轉乘其他航空公司的航班回到香港，對於不便之處深感抱歉。

報導指出，起落架是飛機最為重要的部件之一，是全機唯一承受整架飛機重量的地方，通常由液壓系統控制，班機起飛就會收回。

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