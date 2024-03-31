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「傷口要6個月才好」拗不過村民拜託　木匠連續35年被釘上十字架

耶穌受難日他35年被釘上十字架　63歲木匠因這件事主動請纓

▲重演耶穌受難，村民手腳釘上十字架。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

菲律賓目前正值聖週，重頭戲真人釘上十字架，由於後繼者不多，一些贖罪者或還願者只好挺著年邁的身軀，以延續這項宗教習俗，其中，招牌看板工匠艾拿赫（Ruben Enaje）是第35次「慷慨就義」。

位在菲律賓邦邦牙省（Pampanga）的古毒村（Cutud）在29日湧入大批民眾，爭相目睹10名自願被釘上木製十字架的自願者，當中63歲的木匠兼招牌插畫家艾拿赫是第35次重演耶穌當年所受折磨。

耶穌受難日他35年被釘上十字架　63歲木匠因這件事主動請纓

▲艾拿赫連續35年被釘上十字架。（圖／達志／美聯社）

由於找不到適當接替人選，加上艾拿赫扮演耶穌的角色在村里頗負盛名，當地耶穌蒙難歷程委員會仍請求艾拿赫挺下去，繼續挑大梁扮演耶穌。他受訪時表示，自己年紀大了想收手，不過拗不過村民拜託，只好一再這麼做。

艾拿赫還表示，他的手掌、腳掌的傷口要6個月才會好，而且每年扛十字架造成的肩部疼痛已揮之不去，但他願意將自釘十字架視為社會責任。根據報導，艾拿赫於1986年在工地3樓摔下而大難不死，此後為了感恩他主動請纓釘上十字架，接下來諸多身染重病的親朋好友不知為何也都陸續痊癒。

耶穌受難日他35年被釘上十字架　63歲木匠因這件事主動請纓

▲受難日這天，古毒村都會舉行傳統儀式。（圖／達志／美聯社）

艾拿赫從此開始加入釘上十字架的行列，過去他感謝上帝讓家人都能平安，5個孫兒每天都有3餐吃，近年來已超脫個人層次，開始為國家祈福，他說這次要為烏克蘭、加薩和南海和平祈福。

報導稱，每年在受難日的這天，古毒村都會舉行傳統儀式，數名扮成羅馬士兵的村民，在自願受苦者的手腳，真實的釘上釘子，並將受苦者架在十字架上，這個行之有年的儀式曾因疫情暫停3年，不過去年再度恢復。

耶穌受難日他35年被釘上十字架　63歲木匠因這件事主動請纓

▲菲律賓的耶穌蒙難歷程重演習俗起源於1950年代。（圖／達志／美聯社）

菲律賓的耶穌蒙難歷程重演習俗起源於1950年代，當時只是一齣宗教劇，據傳有參與的信徒願望成真，在鄰近鄉鎮引起跟風。除了釘十字架的儀式之外，菲國各地可見蒙面、打赤膊的懺悔者竹片或荊棘鞭笞自己的背部流血，不過走在旁邊的人不必因濺到鮮血驚慌，因為老一輩民眾相信，懺悔者的血可帶來祝福。

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