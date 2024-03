「傷口要6個月才好」拗不過村民拜託　木匠連續35年被釘上十字架

▲重演耶穌受難,村民手腳釘上十字架。(圖/達志/美聯社)



菲律賓目前正值聖週,重頭戲真人釘上十字架,由於後繼者不多,一些贖罪者或還願者只好挺著年邁的身軀,以延續這項宗教習俗,其中,招牌看板工匠艾拿赫(Ruben Enaje)是第35次「慷慨就義」。

位在菲律賓邦邦牙省(Pampanga)的古毒村(Cutud)在29日湧入大批民眾,爭相目睹10名自願被釘上木製十字架的自願者,當中63歲的木匠兼招牌插畫家艾拿赫是第35次重演耶穌當年所受折磨。

▲艾拿赫連續35年被釘上十字架。(圖/達志/美聯社)



由於找不到適當接替人選,加上艾拿赫扮演耶穌的角色在村里頗負盛名,當地耶穌蒙難歷程委員會仍請求艾拿赫挺下去,繼續挑大梁扮演耶穌。他受訪時表示,自己年紀大了想收手,不過拗不過村民拜託,只好一再這麼做。

艾拿赫還表示,他的手掌、腳掌的傷口要6個月才會好,而且每年扛十字架造成的肩部疼痛已揮之不去,但他願意將自釘十字架視為社會責任。根據報導,艾拿赫於1986年在工地3樓摔下而大難不死,此後為了感恩他主動請纓釘上十字架,接下來諸多身染重病的親朋好友不知為何也都陸續痊癒。

▲受難日這天,古毒村都會舉行傳統儀式。(圖/達志/美聯社)



艾拿赫從此開始加入釘上十字架的行列,過去他感謝上帝讓家人都能平安,5個孫兒每天都有3餐吃,近年來已超脫個人層次,開始為國家祈福,他說這次要為烏克蘭、加薩和南海和平祈福。

報導稱,每年在受難日的這天,古毒村都會舉行傳統儀式,數名扮成羅馬士兵的村民,在自願受苦者的手腳,真實的釘上釘子,並將受苦者架在十字架上,這個行之有年的儀式曾因疫情暫停3年,不過去年再度恢復。

▲菲律賓的耶穌蒙難歷程重演習俗起源於1950年代。(圖/達志/美聯社)



菲律賓的耶穌蒙難歷程重演習俗起源於1950年代,當時只是一齣宗教劇,據傳有參與的信徒願望成真,在鄰近鄉鎮引起跟風。除了釘十字架的儀式之外,菲國各地可見蒙面、打赤膊的懺悔者竹片或荊棘鞭笞自己的背部流血,不過走在旁邊的人不必因濺到鮮血驚慌,因為老一輩民眾相信,懺悔者的血可帶來祝福。

