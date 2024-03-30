嫌15歲男孩「長太醜」！泰5少年將他活活打死　屍體拋水庫滅證

▲搜救人員試圖在水中尋找少年下落，卻無果。（圖／翻攝自新新聞報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國清邁一名15歲少年失蹤多日，警方先是接獲通報稱有鬥毆事件發生，由於有線報指出，目睹少年因被打跳水躲避，因此在事發水域展開搜索，但是卻遲遲未見少年下落，直到2日後才尋獲屍體。然而法醫卻在遺體頭部發現遭鈍器攻擊的傷勢，因此警方也將此案轉而定調為謀殺，並逮捕涉案的5名少年。5名嫌犯則坦言，是因為不滿死者的「長相」，才會將他打死。

根據Thaiger報導，警方26日接獲通報稱，發生青少年鬥毆案件，一名15歲少年遭到另一群少年毆打。隨後又有人聲稱，該名被打少年為了躲避爭吵，跳進水庫後不慎溺水。警消隨即派出水下小組，到水庫的水池中展開搜索，然而卻遲遲未見少年的蹤影。

直到28日，有民眾發現一具屍體卡在排水溝蓋上的柵欄，因此將屍體拉到岸邊，而警方獲報趕往現場後，確認就是失蹤的15歲少年。但遺體轉交法醫相驗後，卻發現頭部有遭鈍器攻擊的傷口，疑似是致死原因。因此判斷，少年應該是死後被丟入水中，而非生前為逃避毆打自行入水。

警方隨即將此案定調為謀殺，並展開調查，隨後鎖定5名涉案青少年，年齡在15歲至17歲之間，而5人被逮後也立刻招供，坦承犯行。對於犯案動機則表示，因為不滿意死者的長相。

涉案少年們指出，事發當天，死者經過他們身邊，隨即轉頭從另一個方向逃跑。因此他們立刻追上前去並攻擊他，最後將少年打死，由於擔憂犯行曝光，因此將死者的屍體丟進水庫中，企圖滅證。