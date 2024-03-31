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印尼雅加達鄰近軍火庫爆炸！　火光沖天影片曝

文／中央社

印尼軍方宣布，位於首都雅加達郊區的一個軍用彈藥庫今天發生多起爆炸，目前暫未接獲人員傷亡通報。

▲▼印尼軍火庫爆炸。（圖／翻攝X）

▲印尼軍火庫爆炸。（圖／翻攝X）

法新社報導，當地時間下午6時左右，雅加達附近、西爪哇省（West Java）軍事設施內1個儲存過期彈藥的倉庫發生第1次爆炸。

雅加達市軍事首長哈山（Mohamad Hasan）在電視記者會上表示，「下午6時5分，倉庫內部冒出濃煙…並發生爆炸。」

他說，由於大火燒毀彈藥庫，當局已將附近居民疏散到更安全的地區。

「我們向大家保證，目前沒有人員傷亡，但我們還無法進入該地點，因為仍有輕微的爆炸。」

軍方指出，砲彈或彈頭可能落在周邊地區，敦促民眾切勿觸摸這些物體。

哈山表示，爆炸的彈藥庫沒有電力，爆炸可能是不穩定的過期彈藥所引起。

他說，「我們懷疑這次（爆炸）是由過期彈藥所引發。化學物質和爆裂物可能不穩定。」

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