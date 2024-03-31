印尼41歲婦閃婚「閨蜜16歲兒」　短命婚姻不到1年爆分居

▲凱文與瑪麗安娜閃婚不到1年就離婚。（圖／翻攝自新新聞報，下同）

記者王佩翊／編譯

印尼一名41歲女子與好閨蜜的16歲兒子陷入愛河，儘管男方尚未成年，但兩人仍堅持於2023年舉行婚禮，引發法律與道德爭議。然而如今結婚還不到1年，男方母親就宣布，兒子與閨蜜分手，讓她非常欣慰。

根據《新新聞報》報導，41歲的瑪麗安娜（Mariana）與閨蜜麗莎（Lisa）有多年的好交情，甚至從小看著對方的兒子凱文（Kevin）長大。在凱文的成長過程中，她也從未踰矩，一直視對方為好姪子。

直到先前瑪麗安娜準備結婚，怎知對方卻在臨近婚期時，毫無理由悔婚，讓瑪麗安娜大受打擊，甚至一度想要輕生。就在這個時刻，麗莎一直在旁邊陪伴與支持，協助閨蜜走出低谷，然而瑪麗安娜卻突然詢問麗莎是否願意讓她和凱文發展戀情。

麗莎回家後隨即詢問兒子意見，凱文一開始雖反應不過來，但是過了一段時間便同意這樁婚事。儘管凱文才16歲，但是相差25歲的兩人仍迅速地在2023年7月舉辦婚禮。

然而結婚不到一年，麗莎卻驚爆，兒子與瑪麗安娜已經分手。她向網友表示，兒子已經搬回家，但還未正式辦理離婚手續。麗莎還說，其實凱文與瑪麗安娜婚後經常吵架，兒子在此之前曾四度決定與妻子分開。

事實上，麗莎一開始雖同意兩人婚事，但她發現兒子婚後越來越不聽話，只願意服從妻子，不在乎父母，讓她很傷心。儘管麗莎與瑪麗安娜是好閨蜜，但成為婆媳後仍然面臨相處上的問題。

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