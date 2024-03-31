泰15歲少年手機充電線爆炸！屍體「發黑僵硬」　8小時才被發現

▲警方在少年的屍體旁，發現一條有燒焦痕跡的充電線。（圖／khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國暖武里府一名少年在睡覺時，因手機充電線爆炸，當場被炸死，然而他的哥哥卻以為弟弟只是在休息，沒有多做留意，直到晚上才驚覺有異，並發現弟弟皮膚早已變黑，身體僵硬，明顯死亡多時。根據驗屍結果，少年死亡時間至少超過8小時。

根據Khaosod報導，15歲死者的哥哥表示，他3月30日上午8時出房門後，便看到弟弟躺在充電線和手機上睡覺，因為弟弟平常作息就日夜顛倒，是個夜貓子，因此他也沒有特別留意，只是默默上前將充電線的插頭拔掉，但他表示，當時弟弟「還活著」。

少年的哥哥隨後上樓返回自己的房間，直到下午5時下樓後，看到弟弟依然熟睡中，然而不一樣的是，弟弟的皮膚發黑，身體開始僵硬。他驚覺有異，立刻致電母親。

暖武里警方獲報後，於同日下午6時趕往現場，並發現少年上身赤裸、只穿著一條短褲躺在床上。根據法醫的初步鑑定，少年的右手臂出現類似電擊燒傷的痕跡，而一旁的手機充電線則是出現明顯燒焦痕跡與黑點。

警方初步判斷，少年是因充電線爆炸被電死，由於屍體已經發黑且僵硬，死亡時間恐怕超過8個小時。接下來遺體將交由法醫進行進一步檢查，待警方完成調查後，才會交還家屬。