澤倫斯基2022年收入「增加1000萬」　出售政府債券大賺600萬

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）公布他與家人2022年的財產收支紀錄。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基29日公布他與家人2022年的財產收支紀錄，從前一年的370萬荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）增加至1242萬荷林夫納（約台幣1011萬元），而財產暴增原因則是租金收入和出售持有的政府債券。

根據《路透社》報導，澤倫斯基2022個人年收入總額為1242萬荷林夫納，比2021年的370萬荷林夫納（約台幣301萬元）增加超過870萬。烏克蘭總統網站公布的聲明中指出，澤倫斯基及其家人的大部分收入來自薪資、銀行利息和房地產的租金。

報告指出，澤倫斯基和他的家人透過出售政府債券獲利745萬荷林夫納（約台幣606萬元），其餘大部分都來自上述的薪資、利息和租金收入，其房地產數量還持有的車輛數字都沒有重大變化。

澤倫斯基為了打擊烏克蘭貪腐問題，呼籲公開政府官員的收入，其中一個目的也是為了滿足加入歐盟的需求。

在烏俄戰爭開打前的2020年，澤倫斯基與家人的財產總額為1080萬荷林夫納（約台幣879萬元），而戰爭爆發後的2021年則縮減至370萬荷林夫納，主要原因是房價急遽下降，導致租金收入減少。