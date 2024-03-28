兒媳凱特罹癌後　英王查爾斯首次公開致辭「強調友誼與關心」

▲英王查爾斯與兒媳凱特接連宣布罹患癌症。（圖／VCG）

記者張寧倢／編譯

英國威廉王儲的妻子凱特（Princess of Wales）23日發影片證實罹癌後，英國國王查爾斯三世（Charles III）首次公開發表評論。查爾斯在致辭中強調了友誼「在需要的時候」的重要性，並且重申他加冕誓詞中服務奉獻的精神。此前，查爾斯也在2月初被診斷出患有癌症。

根據衛報報導，75歲的查爾斯預錄了他登基英王後第二次復活節致辭影片，將在28日英格蘭伍斯特大教堂（Worcester Cathedral）舉行的皇家濯足節（Royal Maundy）儀式上播放。

查爾斯在致辭中朗讀了一段聖經，並讚譽獲贈王室濯足錢的人是「善良的美好典範」，因為他們將一生中大部分時間奉獻給他人。他還提到，基督「樹立了我們應該如何互相服務和關心的榜樣」，以及作為同一國家，「我們是多麼需要那些向我們伸出友誼之手的人，並從他們身上受益良多，尤其是在需要的時候。」

英國王室2月5日宣布，國王查爾斯在攝護腺肥大治療期間被發現罹癌，癌症的類型並未披露，聲明僅澄清不是攝護腺癌。然而，王儲妃凱特也在3月23日發布影片宣布自己罹患癌症，並稱這對她而言是個巨大打擊。查爾斯這次將是在兒媳罹癌後首度發表公開致辭。

英國一年一度的皇家濯足節儀式，傳統上會由君主向社會服務具貢獻者分送濯足錢。英王查爾斯今年將與王后卡蜜拉一起前往伍斯特大教堂，是他宣布罹癌後最為重要的一次公開露面，而卡蜜拉也將代表丈夫參與儀式。