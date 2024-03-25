凱特穿「藍白條紋毛衣」認患癌有原因　專家：在傳遞1訊息

▲凱特在患癌影片穿的藍白條紋毛衣，其實是想傳遞自己也是普通人的訊息。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃22日以預錄影片方式，公開宣布患癌。影片中，凱特選擇穿上了一件低調的藍白布列塔尼條紋毛衣，引起了專家們的關注。

據《鏡報》報導，凱特選擇這件毛衣並非偶然。2019年5月，她與威廉一同出訪聖安德魯斯（St Andrews）時，身上穿著的就是這件衣服。去年4月，王室在發布路易斯5歲生日的官方照片時，推著獨輪車的凱特穿的也是這件條紋毛衣。

報導稱，這件100%蘇格蘭羊絨衫來自頂級品牌Erdem，其售價約為650英鎊（約新台幣2600元）。據悉，凱特希望透過這件衣服，能傳遞出她的身份除了是未來王后外，同時還是一名「妻子、母親和家庭主婦」。

▲凱特過去也曾被拍到穿著患癌影片中的藍白條紋毛衣。（圖／翻攝自Facebook）

專家指出，凱特特別選擇了這種日常裝扮，是向公眾傳達一個訊息，「她不僅是王室成員，更是一個普通人，在她完全康復以前，她必須優先照顧她的丈夫、孩子、父母，和兄弟姊妹」。

專家也提到，凱特在影片中還搭配了一件牛仔褲，幾乎素顏出鏡，任由長髮隨意披在肩上，是為了強調一個事實，那就是在癌症面前，她也不過是一名沒有階級特權的女性，「她請求我們理解她，讓她能低調、不被打擾地完成治療」。

另一名王室專家則透露，凱特的母親卡羅爾（Carole Middleton）看完女兒宣布患癌的影片後，感到非常沮喪，並且需要安慰。BBC前王室記者珍妮邦德（Jennie Bond）呼籲民眾同情卡羅爾，因為她不僅要接受女兒的病情，還要忍受網上殘酷的陰謀論。