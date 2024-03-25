兄弟情破？哈利私下關心凱特患癌　威廉卻不想管他「不打算和解」

▲哈利梅根在得知凱特患癌後，曾私下與兄嫂接觸，但威廉現在一點也不在乎他們，更不打算與哈利和解。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃上周震驚宣布患癌後，有消息指出，哈利與妻子梅根在22日晚間私下與兄嫂「進行了接觸」，但凱特夫婦在忙於抗癌之時，暫時將與哈利的糾紛拋在了腦後，也沒有在哈利5月返英時和解的計畫。

據《每日郵報》報導，凱特22日證實自己罹癌的消息後，哈利與梅根當晚就與兄嫂進行了私下接觸，但媒體目前還不清楚雙方此次「接觸」的形式，以及哈利是否會像查爾斯患癌後，飛回英國探望的可能。

▲威廉夫婦與哈利曾關係十分密切。（圖／達志影像／美聯社）

此前，有媒體爆料，在凱特發布患癌影片前，哈利與梅根對她的病情毫不知情，一位王室專家更聲稱，這是因為王室對哈梅2人的信任早已破滅。消息人士表示，威廉一直致力於保護家人隱私，特別是確保凱特和孩子的安全。

據稱，哈利預計將在5月單獨返回倫敦，參加聖保羅大教堂的儀式，以及慶祝「不可征服運動會」的10週年紀念活動。報導稱，哈利此行可能是一個與他疏遠的哥哥修復關係的機會。

11年前，哈利曾形容凱特像是他「從未有過的大姊姊」，但隨著哈利夫婦脫離王室，威廉與哈利的兄弟關係也跟著破裂。報導稱，對正忙著與癌症抗爭的凱特夫婦而言，「哈利問題」成了他們最不在乎的事，威廉也沒有在哈利5月返英時與他和解的計畫。