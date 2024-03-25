查爾斯是超暖公公！術後蹣跚探望凱特　28日將發表談話穩定民心

▲查爾斯據稱多次為同樣罹癌的兒媳凱特加油打氣。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世與兒媳凱特雙雙罹癌。有消息指出，查爾斯年初和凱特在同一家醫院動手術時，還特別強撐病體，踏著蹣跚的步伐到凱特的病房探望。如今2人接連患癌後，查爾斯也計劃於28日發表談話，穩定民心。

據美媒《時人雜誌》報導，查爾斯與凱特因為同樣都喜歡藝術，因此關係十分緊密，查爾斯甚至還把凱特當成自己的女兒對待，而凱特也在確診癌症的第一時間，就將自己的病情告訴了查爾斯。

報導稱，在凱特22日對外證實罹癌的消息前，查爾斯特別從倫敦來到溫莎，與凱特共進午餐，為兒媳打氣加油。王室消息人士透露，查爾斯與凱特單獨面對面交談的機會不多，但由於2人當時都在抗癌，因此他們聊了許多健康方面的話題。

▲查爾斯與兒媳凱特感情深厚。（圖／VCG）

《時人雜誌》還了解到，由於凱特年初的腹部手術時間，與查爾斯的前列腺肥大手術相近，因此2人還在倫敦診所裡會面過幾次，查爾斯甚至還在術後穿著晨袍，步履蹣跚地來到凱特的病房探望她。

而針對查爾斯的身體狀況，一位知情人士指出，英王目前的治療「進展十分順利」，而且他正在計劃一份夏季活動清單，「沒有任何承諾，但他所做的任何事情都將遵守醫生的建議」。

消息人士也透露，由於王室最近接連傳出英王和王儲妃患癌的消息，因此查爾斯計劃於28日的濯足節（Maundy Thursday），以影片方式發表談話。