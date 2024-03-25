►►凱特娘家超給力！患癌後「秒織安全網」保護3外孫　全力支持威廉

▲專家指出，除了恢復健康外，3個小孩現在是凱特最關心的大事。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃接受腹部手術後神隱多月，令各種陰謀論甚囂塵上。有消息人士指出，凱特是因為謠言過於猖狂，才不得不拍片宣布患癌的消息，而她的娘家則團結起來織成一張「安全網」，溫柔地接住她的3個孩子，並為「半子」威廉提供溫暖與庇護。

據《鏡報》報導，凱特的父母早在凱特1月確診癌症時，就已經得知這個悲訊。雖然凱特的媽媽卡羅爾（Carole）「非常沮喪」，但她與丈夫邁克（Michael）優先將10歲的喬治王子、8歲的夏洛特公主，以及5歲的路易斯3名外孫放在了首位。

王室評論員拉庫姆（Duncan Larcombe）告訴《鏡報》，「卡羅爾和邁克給予了很多支持，他們團結地聚在了一起，為3名年幼的孩童織了一張安全網保護他們。這個時候對凱特而言，孩子們能得到悉心的照顧至關重要。」

▲凱特的父母在得知女兒患癌後，立刻織成一張「安全網」保護外孫。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步補充，「威廉對卡羅爾和邁克就像是半個兒子一樣。凱特的娘家只是個普通家庭，但他們給了威廉他生命中缺少的東西，像他早逝的母親一樣為他挺身而出提供支持。我想我們接下來會看到威廉更傾向於凱特一家，因為他在那邊找到了『解藥』。」

此前，王室專家珍妮邦德（Jennie Bond）呼籲民眾同情卡羅爾，因為她不僅要面對女兒的病情，還要承受網上的陰謀論。對此，拉庫姆認為，凱特正是因為這些謠言，才被迫出來宣布患癌，「幸運的是，民眾給予了她很多支持，我也認為她很勇敢」。

另一名王室專家費菲茨威廉姆斯（Richard Fitzwilliams）也指出，「威廉將是凱特抗癌路上的重要支柱，因此我們接下來應該會看到他減少公開活動的跡象，因為他總是將家庭擺在第一位，而威廉也將努力平衡花在凱特、孩子與王室活動之間的時間。」