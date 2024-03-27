以為胃食道逆流！英38歲女憶罹癌經驗　與凱特王妃相似

▲英38歲婦女因噁心想吐就醫，原以為是胃食道逆流，沒想到竟是大腸癌。（圖／CFP）

實習記者任庭儀／編譯

英國凱特王妃（Kate Middleton）22日證實自己罹患癌症，正在進行預防性治療，消息一出震驚全球。英國一名38歲大腸癌患者表示，自己與凱特王妃有相似經驗，願意分享罹癌的心路歷程，提醒民眾不要輕忽身體發出的警訊，並同理王妃及她的家庭正在經歷的痛苦。

英國《每日郵報》報導，住在倫敦的肯妮迪（Maia Kennedy）今年38歲，去年12月開始感覺噁心想吐、排便習慣改變，她的家庭醫生最初以為是一般胃食道逆流，沒想到後續照大腸鏡竟發現腸道內有一顆腫瘤，當時初步判斷是癌前病變，應該還沒發展成癌症。

直至今年2月肯妮迪接受手術切除部分腸道，才收到如今都令她餘悸猶存的驚人消息，原來她的腫瘤早已癌變，罹患大腸癌第一期。幸好發現得早，不需要做化療，目前處於病情緩解期。

肯妮迪將這段經歷形容為「超現實旋風之旅」，她覺得自己年輕又健康，從沒想過這件事會發生在自己身上，「但誰都有可能遇上這種事，就連擁有世上最好的醫療資源的王室成員，也是一樣。」

▲英國王妃凱特22日預錄影片宣布自己罹癌。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）



「我對凱特正在經歷的事深表同情，這是一段艱難的時期，更別說她還是一位公眾人物」，肯妮迪說，她現在正在接受英國國民保健署（NHS）的協助，努力復健恢復體力，希望透過分享自己的經歷，提醒大家注意自己的身體狀況。

現年42歲的凱特王妃22日透過預錄影片公布自己罹患癌症，目前正在進行預防性化療，未來將在醫療團隊允許下，恢復屢行王室職責。