「撞橋貨輪」不是第一次出事！8年前撞壞碼頭　專家曝1狀況不尋常

▲ 達利號26日凌晨撞上凱伊橋。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋26日凌晨遭貨輪達利號（Dali）撞垮，事故肇因仍有待釐清。專家稱貨船電力問題並不罕見，但達利號事發前全面斷電的狀況並不尋常。調查還發現，這艘船早在8年前就有因船長及引水人疏忽撞上碼頭的歷史。

《今日美國》根據船隻追蹤網站VesselFinder指出，達利號2016年離開比利時安特衛普港口時撞上一座卸貨碼頭，造成船尾受損，雖無人員傷亡，但船體必須維修並全面檢查，碼頭泊位也因嚴重受損被迫關閉，調查顯示是船長及引水人的疏忽導致。

▲ 凱伊橋被直擊橋墩，橋面斷成多截。（圖／路透）

據亞太地區政府間海事機構「東京備忘錄」（Tokyo MOU），有9年歷史的達利號去年6月在智利聖安東尼奧港（Port of San Antonio）一次檢查中，被發現推進系統及儀表、溫度計等輔機（auxiliary machinery）有問題。

美國國土安全部一份非機密報告顯示，達利號在26日事故發生前曾「通知馬里蘭州交通部（MDOT），他們已經失去對船的控制」，可能撞橋，最後果真撞上凱伊橋（Francis Scott Key Bridge，前譯「法蘭西斯史考特基大橋」）橋墩，導致橋體完全坍塌。

美國引水人協會執行董事戴蒙（Clay Diamond）受訪分析，貨輪電力問題其實並不罕見，因為船體太大，很難修正航向，「幾乎所有引水人都可能經歷過某種形式的斷電，通常是短暫的」，然而在此次撞橋事件中，「是船上所有電力全斷，所以這是不尋常的」，還發生在「最糟糕的地點」。

▲ 凱伊橋坍塌畫面。（圖／翻攝自YouTube）

一名未被授權公開發言的官員向《今日美國》透露，相關官員26日稱正調查整起事故，包括該船是否失去電力，可能與機械故障有關。

該名消息人士也提到，海上事故導致傷亡並不少見，但這是少有的移動物體衝撞（allision）靜止物體造成災難性後果的事件，達利號斷電相關調查將是當務之急。