剛開過去「大橋垮了」！男奇蹟逃過一劫　看女友訊息才知出大事

▲美國巴爾的摩市凱伊橋26日凌晨遭達利號貨輪撞斷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩一座大橋26日凌晨被貨輪撞垮，畫面震驚外界。就在事發之前3分鐘，當地20歲男子傑登（Jayden）才剛開車駛過這座大橋，直到收到女友傳來的訊息才知道出大事，奇蹟逃過一劫。

The Telegraph報導，傑登26日凌晨1時許開車行經凱伊橋（Francis Scott Key Bridge，前譯「法蘭西斯史考特基大橋」），就在快到家時開始收到女友傳的訊息，問他是否還好。起初他還以為這只是因為兩人正在吵架，所以女友才會關心，沒想到這才從女友這裡得知大橋垮掉的訊息。

傑登到家之後，驚慌激動地告知母親珍沃夫（Jen Woof）大橋坍塌一事，並給她觀看友人在阿米斯特德堡（Fort Armistead）拍攝到的大橋垮掉影片。

凱伊橋26日凌晨被貨輪達利號（Dali）撞垮，整座橋在幾秒鐘之內斷成多截坍塌。目前已知達利號當時要從巴爾的摩前往斯里蘭卡首都可倫坡，但在靠近凱伊橋時突然失去動力，船上燈光熄滅並冒煙，突然改變方向。

事故發生最初一度傳出落水多達20人，但馬里蘭州交通部部長保羅（Paul Wiedefeld）已表示，總共8名工人從56公尺高空落水，這些工人都隸屬一間承包商，事故發生當時正在橋梁上進行施工作業。一夜過後已尋獲2人，1人無大礙，1人受重傷送醫，由於河水溫度僅攝氏8度，因此剩餘6人目前被當局推測已經死亡，目前夜間搜救行動暫停。