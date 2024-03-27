美大橋遭撞斷「重建恐耗時逾1年」　專家曝1關鍵：工程難度更高

▲馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）遭貨輪撞斷。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋26日遭貨輪達利號（Dali）撞斷。專家研判，重建工程可能耗費至少數億美元、遠遠超過1年，加上因為必須考慮「跨域深水區」等問題，導致難度更高。

凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）重建前，首要工作是清理水中殘骸，重新開通航道。接下來，工程師將必須決定，究竟要複製原有橋梁設計，或者研發新設計，而這將取決於修復成本，以及新設計可能必須適應的航道潛在變化。

去年6月，美國最繁忙的95號州際公路（I-95）費城高架路段發生坍塌事故，卻在2周內重新開放，並且架設了一座臨時橋梁。這個前車之鑑表明，政府官員與建築承包商必須多麼密切合作，才能迅速採取行動。

不過，《華盛頓郵報》引述專家說法報導，凱伊橋的重建工程規模將大不相同，而且也會更加複雜，因為它涉及了跨越深水區的問題。華府智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）基礎建設研究員溫克勒（Andy Winkler）也說，很難找到什麼案例，可與目前情況進行直接比較，「技術上來說，這次的重建難度肯定更大。」

凱伊橋事故不僅導致嚴重破壞，也造成人車落水，目前仍有6人落水失蹤，被當局推測死亡。儘管事故原因未明，但當局指出，達利號撞上橋墩前幾分鐘完全停電，意味著貨輪失去動力，國家運輸安全委員會（NTSB）將在27日登船進行調查。

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