貨輪撞垮大橋！　海事法專家：可靠「鐵達尼號條款」躲巨額索賠

▲凱伊橋26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

位於美國巴爾的摩市的凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日半夜遭達利號貨輪撞毀，有6人落水失蹤，當局推測已經死亡。如今橋梁斷裂、港口運輸中斷，船東可能須面臨數億美元的索賠。不過，海事法專家表示，船東或許可援引19世紀立法生效的「鐵達尼號條款」來降低賠償金額。

新加坡《海峽時報》報導，發生意外的達利號（Dali）懸掛著新加坡國旗，船東為新加坡Grace Ocean Pte Ltd公司，由丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）承租。德州大學奧斯丁分校法學院海事法教授斯特利（Michael Sturley）表示，損害賠償的責任很可能落在船東身上，而不是橋梁的營運單位，因為如果一艘移動中的船撞到靜止物體，該物體的負責單位通常不會有過錯。

杜蘭大學海事法中心主任戴維斯（Martin Davies）則指出，船東很可能援引1851年頒布的一項法律，讓損失賠償從數億美元降至數千萬美元。該部法律將船東的責任上限控制在船隻遇難後的價值，還有其運送貨物所獲得的收入金額。

鐵達尼號（Titanic）的所有者當年就是在最高法院中援引此部法案，也讓該法案被稱為「鐵達尼號條款」。戴維斯說，該部法律最初是為了防止航運巨頭在海難中遭受巨大且無法彌補的損失所通過的，「8位數的金額雖然仍舊很高，但這已經比全額索賠少很多了。」

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