百萬女網紅散步莫名遭「遛狗男揍臉昏厥」　多女po網：我也有被揍

▲女網紅莫名遭男子毆打。（圖／翻攝自TikTok／halleykate）

記者李振慧／綜合報導

在TikTok上擁有百萬粉絲的23歲女網紅凱特(Halley Kate)近來拍片表示，她走在紐約街頭時，無端遭到男子攻擊、毆打臉部，導致她摔倒在地上並且昏了過去。影片曝光後獲得破千萬人點閱，還有多名女網友也在網路上分享，自己也遇到同樣事件，警方目前已接到2起攻擊事件報案。

影片中可看到，凱特在鏡頭前秀出臉上傷勢，額頭可清楚看到瘀青隆起，她難過表示，「我只是走在街上，一個男人突然過來，打了我的臉，天啊，這太過分了，我嚇到說不出話來」。

凱特後來又拍攝影片表示，事件發生在紐約市雀兒喜區(Chelsea)西16街附近的第七大道，當時她正在低頭滑手機、查看電子郵件，結果就突然被打，「我當下昏了過去，所以不太記得了，我猜他可能真的很生氣吧，我低著頭、他正在遛狗」。

紐約市警方證實已經收到凱特的報案，「受害者倒在地上，左臉受傷，在當地醫療機構接受治療中」。凱特上傳影片後，引發多名女子在網路上表示遇過一樣的事，也是走在紐約街頭時無端被男子攻擊頭部或臉部，警方表示，目前尚無法確認這些事件是否有關連，案件正在調查中。