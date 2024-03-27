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美大橋「斷成多截」近照曝光　貨輪撞擊經過、傷亡一次看

▲▼美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

▲巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷，造成橋上人車落水，有6名失蹤者被推測死亡。當局指出，達利號撞上橋墩前幾分鐘完全停電，這意味著貨輪失去動力，國家運輸安全委員會（NTSB）將在27日登船進行調查。

事發經過為何？

美東時間26日凌晨1時，有一艘名為達利號的貨輪正沿著帕塔普斯科河（Patapsco River）準備航往斯里蘭卡，結果貨輪在凌晨1時24分完全斷電，船上所有燈突然熄滅，接著就在3分鐘後，也就是1時27分直接撞上凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）的混凝土橋墩。

整座橋在幾秒鐘之內斷成多截坍塌，導致許多人車掉到距離橋面約15公尺的冷水中。當局出動潛水人員、船舶、飛機、精密聲納和紅外線設備進行搜救。

馬里蘭州的州長摩爾（Wes Moore）表示，橋墩事前無任何結構上問題，當地警方也排除了恐怖主義攻擊的可能性。

▲▼美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

▲巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

有無人員傷亡？

事故發生最初一度傳出落水多達20人，但馬里蘭州交通部部長保羅（Paul Wiedefeld）稍後表示，總共8名工人從56公尺高空落水，這些工人都隸屬一間承包商，事故發生當時正在橋梁上進行施工作業。

一夜過後已尋獲2人，1人無大礙，1人受重傷送醫，由於河水溫度僅攝氏8度，因此剩餘6人目前被當局推測已經死亡。

巴爾的摩消防局長華勒斯（James Wallace）表示，聲納設備已經發現水下的車輛，但他還無法說明數量。

達利號管理公司Synergy Marine Group說，全體船員無人受傷。

事故起因為何？

目前還無法確定，但官員多次表示沒有恐怖主義的跡象。

監視器畫面顯示，案發前幾分鐘，達利號曾兩度變暗，船上可能發生某種電力故障問題。Synergy Marine Group表示「尚未確定」事故起因。

根據CNN，事發當時，達利號是由區域引水人而非自己的船員引導，為的就是避免發生像這樣的事故。

一些專家指出，凱伊橋的主要支撐結構可能沒有受到適當保護，故承受不起這麼大一艘船的衝撞。國家運輸安全委員會（NTSB）預計在27日登船進行調查。

▲▼美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／路透）

▲達利號能容納4679個貨櫃。（圖／路透）

達利號來自哪裡？

發生意外的達利號懸掛著新加坡國旗，船東為新加坡Grace Ocean Pte Ltd公司，由丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）承租，船身長289公尺，相當於3個足球場大小，足以容納4679個貨櫃。

事實上，達利號曾於2016年在比利時安特衛普港（Port of Antwerp）發生事故，離航時直接撞上碼頭。

凱伊橋斷裂造成什麼影響？

1977年開放通行的凱伊橋是穿越巴爾的摩港口的3條主要道路之一，每天約有3.1萬輛車通行。

儘管巴爾的摩港貨櫃的吞吐量是東北部最小的港口之一，但卻是美國最繁忙的汽車運輸港，去年約有75萬輛車在此運輸。凱伊橋斷裂後造成港口交通中斷，目前船舶進出無限期停止，很可能會造成供應鏈緊張，美國東岸的交貨也會受到影響。

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