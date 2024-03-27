引水人掌舵仍撞橋！關鍵SOP「減速降錨」　秒通報救多條命

▲馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋26日凌晨遭達利號（Dali）貨輪撞斷，目前仍有6人落水失蹤，但當局推測死亡，海岸警衛隊已結束搜救行動。目前事故原因未明，但事發當時負責的引水人扮演關鍵角色，迅速依照SOP將貨輪急速左轉、降錨減速，同時透過無線電要求關閉橋梁交通，成功挽救多條性命。

根據華盛頓郵報、CNN報導，美國引水人協會（American Pilots Association）執行董事戴蒙德（Clay Diamond）說，達利號在凌晨1時20分左右全面斷電，這意味著它既失去了發動機的動力，也失去了船舶控制和通訊的電力。

戴蒙德指出，雖然可以看到貨輪上的燈因為緊急發電機的關係再度亮起，但船上的引擎卻未跟著運轉，引水人迅速下達了一連串命令，要求船舵使勁向左轉，同時放下左錨，以減緩貨輪速度，阻止它向右搖擺，「這些都是適當的步驟，但它發生得太快，準備的時間太短，再多的演練也不夠。」

戴蒙德說，當時貨輪以8節的速度行駛，符合「緩慢前進」區域的正常速度，由於遲遲無法將船減速，所以當時貨輪上這名有10多年經驗的引水人，立刻用無線電聯繫了調度辦公室，關閉了通往大橋的交通，也是這個關鍵訊號挽救了更多生命。

▲達利號當時是由2名引水人操控，而非船上人員。（圖／路透）



CNN指出，達利號當時是由2名引水人操控，而非船上人員；根據規定，懸掛外國國旗的貨輪必須有引水人在船上進行引導進出港口，雖然不會直接指揮，但會和船員合作讓貨輪平安出海。

戴蒙德也表示，當時達利號上的另一名引水人是上個月才開始接受培訓的學徒，但一艘船完全失去動力並不尋常，「這是一個複雜的設備問題，可能會有很多原因。」

馬里蘭州的州長摩爾（Wes Moore）表示，儘管目前仍有6人失蹤，但海岸警衛隊已結束了搜救行動。巴爾的摩消防隊長華萊士（James Wallace）指出，受到夜間水溫和潮汐的影響，橋墩附近的搜索工作已經暫停，但與多個搜救單位合作的水下搜尋，將從27日白天啟動。

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