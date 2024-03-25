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南韓估4月初發射「第2顆」偵察衛星　北韓蠢蠢欲動

▲▼南韓2日在美國加州范登堡太空基地，透過SpaceX火箭成功將自行研發的軍事偵察衛星送上軌道。（圖／CFP）

▲南韓去年12月2日在美國加州范登堡太空基地，透過SpaceX火箭成功將自行研發的軍事偵察衛星送上軌道。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

繼去年12月初將自行研發的偵察衛星首度送上太空預定軌道，南韓政府計畫今年4月初將會再度透過SpaceX運載火箭發射第2顆偵察衛星，能夠在針對目標進行偵察活動時能夠較不容易受到天候影響，預計2025年以前發射共5顆偵察衛星；另一方面，北韓也在為發射偵察衛星做準備。

根據《韓聯社》，南韓國防部發言人全河圭今（25）日在例行簡報會議上透露，目前南韓軍方正在和相關合作廠商進行最終協商，預計4月初將會選天氣良好的一天，在美國佛羅里達州所在的空軍基地，透過SpaceX運載火箭「獵鷹9號」將偵察衛星2號送上預定軌道。

南韓研發的偵察衛星1號機去年12月發射升空後，目前仍在軌道上正常運轉，今年3月中旬進行相關評估後，預計6至7月起將可真對北韓境內主要目標進行偵察，正式投入監控北韓的任務。

報導指出，和搭載電子光學（EO）、紅外線（IR）攝影裝備的偵察衛星1號相比，2號機將搭載合成孔徑雷達（SAR），透過向地面上目標發射電磁波後，將反射回來的信號數據結合成影像，因此在執行偵察任務時更能夠不受天氣條件的限制。

南韓國防部預計2025年以前發射5顆偵察衛星，其中第3至第5顆皆採SAR衛星，若全數按照計畫順利發射升空，則可以以每2個小時為單位，嚴格監控北韓特定地點。

另外，南韓軍方消息人士指出，其實北韓也一直正在為發射第2顆軍事偵察衛星做準備，因為位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場，皆被觀測出相關的人流與裝備動向。

據悉，北韓雖然於去年11月在第三次嘗試下成功讓「萬里鏡-1號」發射升空進入軌道，但南韓國防部長申源湜卻認為，該顆北韓衛星只是繞著預定軌道空轉，本身並沒有在執行偵察任務。

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