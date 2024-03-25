熊本熊新老闆！木村敬當選熊本知事　曾推銷台灣鳳梨、招攬台積電

▲熊本熊新老闆誕生！木村敬(左1)曾推銷台灣鳳梨、招攬台積電，延續現任知事路線。（翻自外交部官網）

圖文／鏡週刊

日本熊本現任知事蒲島郁夫，即將於今年4月任期屆滿，本月24日當地也選出新知事，由49歲前副知事木村敬當選。

這次參與熊本縣知事選舉的除了木村敬，還有58歲前熊本市長幸山政史、58歲前高中教師宮川一彥、46歲建設公司社長毛利秀德，4人都是以無黨籍身分參選。不過木村敬最後拿下近57%選票，獲得壓倒性勝利。據《熊本日日新聞》指出，木村敬雖然是無黨參選，可是背後有中央執政黨自民黨的支持，但由於近日自民黨陷入許多金錢與性醜聞，因此這次木村競選，也刻意淡化自民黨的色彩。此外，木村一直以來都被視為是現任知事蒲島郁夫的接班人，這次木村敬選，也獲得蒲島的大力助選，所以這次木村能夠獲勝，是為意料中之事。

木村敬是畢業於東京大學政治系，畢業後隨即踏上公務員之路，曾任職於日本總務省、岡山縣、鳥取縣等各政府機關，2020年到2024年1月出任熊本縣副知事。木村也曾提到，在東大念書時，蒲島就是他的老師。

▲現任知事蒲島郁夫，任內打造出日本最會賺錢的公務員吉祥物「熊本熊」。（翻自X平台）

現任知事蒲島郁夫已連續做了4任共16年，雖然當地沒有任期限制，但蒲島仍決定交棒。由於蒲島任內創出日本最賺錢的公務員吉祥物「熊本熊」，以及成功招攬台積電設廠，因此蒲島的民望聲量相當高。這次木村當選，也強調會延續蒲島路線。

另外也有許多熊本熊粉絲關心，新老闆木村上任後，現任「營業部長兼幸福部長」的熊本熊，下一步會變得如何？木村在選前就強調，自己過去在擔任副知事時，就曾經推動熊本熊國際化，因此他承諾當選後，仍會把熊本熊的發展放在縣政第一要務，而且讓熊本熊的營業業績，從現在的1.3兆日圓（約3060億元新台幣），邁向2兆日圓（約新台幣4211億元）的目標，更要讓熊本熊「世界制霸」。

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