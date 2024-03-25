韓國旅遊注意！　首爾市區公車28日起預告投入「全面罷工」

▲首爾市區公車預定從28日下午投入總罷工。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近期若計畫前往韓國旅遊的哈韓族，恐怕還得再詳細規畫搭乘的大眾交通工具！首爾市公車工會今（25）日表示，從去年底便和資方進行多次協商，然而雙方對於調薪卻始終未能達成共識，也因此從本月28日起，首爾市區公車將全面投入罷工行動。

根據《韓聯社》，南韓全國自動車（汽車）勞動組合聯盟首爾市巴士勞動組合（即工會）於25日宣布，自從23日在首爾地方勞動會議上召開支部委員長總會後，一致決議從28日下午4時起將正式投入總罷工。

首爾市區公車工會曾從去年12月28日至今年3月23日，和資方進行7次中央勞資交涉會議後2次事前調整會議，針對調薪等待遇改善方案進行談判，然而雙方始終未能達成共識。

首爾市區公車工會由65間運輸公司、1萬8000多名司機參加。

首爾市區公車工會向資方要求加薪12.7%、改善薪水等級制度、廢除退休後改簽契約職（派遣職）時的薪資差別待遇。

首爾市區公車工會指控，「身為實際談判主體的首爾市府，無法針對工會主張提出替代方案。尤其在調漲薪資12.7%的要求上，資方卻未能提出任何方案，實際上只能以『凍漲薪資』硬碰硬。」

首爾市區公車工會預計將從明（26）日針對工會成員進行投票，勞資雙方也預定27日下午2時30分起在首爾地方勞動委員會進行談判，一旦勞資談判在最終階段仍宣告破局，則可能將從預定的28日起投入罷工。