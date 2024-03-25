小林製藥紅麴害26人住院　不只日本酒！魷魚、仙貝、堅果都中了

記者羅翊宬／編譯

日本小林製藥最近引爆食安風波，許多消費者通報在食用紅麴成分保健食品後出現腎臟機能低下等症狀，住院人數暴增至26人，有2人還一度要洗腎。經調查，小林製藥將自家生產紅麴原料外銷給52間包括台灣等海內外飲料與食品製造商，不過中間一度透過批發商外銷給其他業者，因此預估自主回收的規模將會擴大。

對此，日媒特別點出5款使用小林製藥生產紅麴（べにこうじ）原料的飲料與食品，其生產廠商已經宣布自主回收，包括寶酒造生產的日本酒「松竹梅白壁蔵「澪」PREMIUM〈ROSE〉」。

根據日媒《日本放送協會》，總部位於大阪的小林製藥本月22日宣布將使用紅麴成分的產品「自主回收」，雖然有2成紅麴成分用於自家產品，然而卻有高達8成外銷給52間海內外飲料食品製造商，其中還透過多間批發商向其他企業提供紅麴原料，也因此預估產品的回收規模還會再擴大。

小林製藥透露，此次檢驗報告針對紅麴原料進行成分分析，然而卻並未驗出黴菌毒素中的「橘黴素」（citrinin），因此紅麴原料內恐怕包含其他導致食用者腎臟機能低下的其他未知成分。

▲日本京都「寶酒造」宣布，已自行回收近10萬瓶使用了小林製藥紅麴的日本酒。（圖／翻攝自日網）

在此次紅麴風波中，目前為止有5款產製品的廠商在接獲來自小林製藥的通報後，決定針對使用到紅麴成分的產品進行自主回收或暫停販售，包括總部設在京都的知名酒廠寶酒造所生產的「松竹梅白壁蔵「澪」PREMIUM〈ROSE〉」、來自福岡的ZERO PLUS所生產的機能食品仙貝、紀文食品所生產的魷魚鹽辛。

來自名古屋的豆菓子專賣店「豆福」則宣布自主回收使用小林製藥紅麴原料的13項產品，包括「豆だくさん」、「えびしおアーモンド」（蝦鹽堅果）。

另外，總部設於長野縣的「竹屋」則表示，旗下產品「竹屋味噌『塩ひかえめ紅麹仕立て』」使用了來自小林製藥的紅麴，因此決定暫時停止販賣。

針對此次風波，小林製藥向自主回收產製品的食品飲料廠商表達萬分歉意，並呼籲顧客一旦得知手邊的產品使用了自家生產的紅麴成分，則應立即停止食用。

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