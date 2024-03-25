日媒爆：大谷得知遭背叛　直接在球場更衣室「怒吼飆罵水原」

▲知情人士爆料大谷曾在更衣室飆罵水原。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

水原一平涉嫌盜用大谷翔平450萬美元償還非法賭債事件持續延燒，這起事件於21日於媒體爆出，而水原則於20日下午遭道奇對開除，當時道奇隊正在韓國首爾進行海外開幕賽，現場韓籍官員爆料指出，當天下午比賽結束後，就聽到道奇的更衣室傳來怒吼聲，疑似大谷正在飆罵水原。

根據日本SmartFLASH報導，大聯盟海外開幕賽首爾戰於20日展開，當天下午水原一平就因動用大谷逾450萬美元（約新台幣1.43億元）的資金償還非法賭債遭道奇隊開除，而知情人士透露，當天比賽結束後就曾聽到疑似大谷在飆罵水原。

韓國棒球相關人士透露，當天比賽結束後，有韓國棒球官員在道奇板凳區聽到大谷在大喊大叫，雖然沒親眼看見人，但聽得出來是大谷的聲音，「先是聽到大谷大吼的聲音從別的房間傳來，很像是對某個人的怒吼聲。」

接著大谷和水原等人進入更衣室，過了20多分鐘後大谷走了出來，臉上表情看起來相當憤怒。報導指出，當天道奇隊拿下勝利，但大谷卻一反常態怒吼，很可能是水原在更衣室內向大谷坦白了因非法賭博而被道奇隊開除的事情。

▲大谷20日在首爾開幕戰擔任先發第二棒、指定打擊。（圖／達志影像／美聯社）



韓國棒球相關人士也說，不確定是否因為水原的醜聞事件，道奇的教練席後方自開賽前就一片忙亂，「想向道奇隊的職員確認選手進入球場的時間等事情，但是從早上開始就無法取得聯繫，還以為是發生了什麼異常狀況。」

水原先前接受ESPN訪談時坦承，自己確實有賭博的習慣，但他先前在日職北海道火腿隊時並沒有展現出類似喜好，火腿隊一名前成員說，「（水原）給人一種很細心的印象，沒有任何嗜賭的感覺，也許只能認為是到美國拿到高薪後，一切都變了。」

另一名自大谷在天使隊時就開始採訪兩人的美國記者則說，水原的私生活幾乎是個謎，天使隊的其他選手也幾乎不知道，若有人詢問他也不太願意說，「曾從某個話題中得知他喜歡紙牌遊戲，但是哪種紙牌，他卻含糊其詞。」

報導指出，目前美國民眾對大谷的批判也日益增多，很多美國人認為為了保護大谷，律師和水原合作說謊；匿名駐美記者表示，律師團和水原很可能是在大谷不知情的狀況下統一口徑，如果是這樣，FBI仍舊會調查大谷是否知道非法賭博一事，還有是否同意水原匯款。