日清泡麵開賣「謎肉吃到飽」　一盒有47碗杯麵肉量！可做丼飯漢堡

▲日本「日清杯麵」推出只有肉、沒有麵的稀奇新品「謎肉放題」，份量相當於47碗杯麵的肉塊。（圖／翻攝自日清官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

泡麵調味粉包中經常添加小小的「乾燥肉塊」，這種配料被日本知名泡麵品牌「日清食品」稱之為「謎肉」。最近日清推出新品「謎肉放題」（謎肉吃到飽），一整盒都是謎肉、完全沒有麵，份量相當於47碗杯麵的肉塊，價格約新台幣136元。官網上還介紹了謎肉炒飯、謎肉漢堡等「謎肉料理」食譜，做出許多變化。

根據日媒報導，日清杯麵過去曾經推出過謎肉丼、三種不同謎肉杯麵、咖哩謎肉杯麵、加量謎肉杯麵等多種商品，其中的謎肉就是做成小小立方體的骰子形狀肉末，深受支持者喜愛。如今日清宣布，將在3月25日開賣新品「謎肉放題」，內容物就是滿滿的謎肉，完全沒有麵體。

▲日清推薦可以謎肉當作下酒菜。（圖／翻攝自日清官網）

報導指出，拆開「謎肉放題」的外包裝紙盒，裡頭有一包用銀色鋁箔裝的謎肉，份量有200公克，相當於47碗杯麵裡頭加入的謎肉肉量，未稅價格大約650日圓（約新台幣136元）。

雖然取了「謎肉」這個神祕的名字，不過日清已在官網揭露這其實就經調味加工的乾燥豬肉末，含有豬油、粒狀大豆蛋白、豬肉、醬油、洋蔥、蛋粉、調味料等成分。據稱，直接當下酒菜或零食吃的話，可以享受酥脆口感與鹹香肉味，或是按喜好加入杯麵中自製「爆量謎肉杯麵」。

▲日清公開「謎肉料理」食譜，竟然還有青椒鑲肉、漢堡等意想不到的變化吃法。（圖／翻攝自日清官網）

此外，日清官網也介紹了多種謎肉料理食譜，例如「謎肉爆增泡麵炒飯」、「謎肉泡菜丼」、「青椒鑲謎肉」、「謎肉肉醬義大利麵」，甚至可以捏成肉餅變成「謎肉漢堡」。日清杯麵的官方X帳號宣布開賣的貼文已經突破571萬次瀏覽數，許多愛好者紛紛留言表示「願望竟然實現了」、「一定會去買」。