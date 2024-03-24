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患癌聲明是凱特一字一句寫的！　密友揭「強撐病體」錄影片原因

▲凱特堅強拍片感謝大家對她的關心。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）

▲凱特為了安撫民心，堅強拍片感謝大家對她的關心。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃22日透過預錄影片，宣布自己罹患癌症。她的一名密友爆料，這篇聲明是凱特「一字一句」親筆所寫，而她強撐病體做這件事的背後，其實有3個暖心原因。

綜合英媒報導，凱特自今年1月無預警接受腹部手術後，就神隱了將近3個月，期間還爆出「照騙門」風波，讓各種陰謀論甚囂塵上。台灣時間3月23日凌晨，凱特突然透過BBC的預錄影片，震驚宣布自己患癌的消息，親手粉碎謠言。

安撫民心

其後，凱特一位密友向《星期日泰晤士報》透露，影片中的一字一句都是凱特親筆所寫，「她很快就完成了這一切」，而凱特之所以選擇錄影片親自發表聲明，其實與過去幾周發生的戲劇性事件沒有直接關係，「她只是覺得這比文字聲明更能安撫民心」。

▲▼威廉凱特與孩子。（圖／VCG）

▲凱特強撐病體發布影片聲明，是為了不要讓孩子們受謠言影響。（圖／VCG）

密友表示，「雖然王妃的健康狀況是她的私事，但凱特作為一名受人愛戴的公眾人物，她知道有很多人關心她的健康，而且她也希望能藉此機會，向民眾傳達關注身體健康的重要性。」此前，凱特的其他朋友也曾透露，凱特夫婦對她的病情持「開放、誠實」的態度，「他們不覺得自己需要隱瞞什麼」。

回歸正常生活

此外，王室的一名密友也指出，凱特決定公開發表聲明的原因，是希望她與家人能像往常一樣正常生活，而不是每天都活在猜測與瘋狂的戲劇情節之中，「凱特希望能盡量保持活躍和正常的生活習慣，而不是在購物時還要躲躲藏藏。她也希望在健康允許的情況下，繼續履行王室成員的責任」。

為了3個孩子

不過，凱特決定向民眾坦承患癌的主要原因，是喬治、夏洛特與路易斯這3個孩子。一名王室消息人士表示，「喬治現在已經10歲了。無可否認，他勢必會受到這一切的影響。一旦到了學校門口、學校操場上，他是躲不掉的。」

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