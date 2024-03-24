相繼罹癌！凱特揭病情前一天「查爾斯特地去見她」　暖心談話曝

▲ 凱特與查爾斯相繼罹癌，成為彼此的重要支柱。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）22日透過影片坦承罹癌，勇氣廣受讚譽，各國領袖紛紛獻上祝福。據報凱特前一天罕見和國王查爾斯三世單獨用餐，不久前也確診罹癌的查爾斯將凱特視如己出，席間兩人坦率談心，令查爾斯情緒激動。

《太陽報》據消息人士說法報導，就在凱特22日公開預錄影片的幾小時前，她和公公查爾斯共進私人午餐，也是兩人罕見單獨見面，據信談及查爾斯罹癌的心路歷程，凱特也提起她宣布病況的影片內容。

肯辛頓宮1月17日宣布，凱特在倫敦接受腹部手術；白金漢宮也在當天表示，現年75歲的查爾斯因前列腺肥大需接受手術。但查爾斯月底出院一周後揭露罹癌消息，短暫休養後於2月下旬重回工作崗位。

據報凱特很想聽聽查爾斯的經驗，了解他經歷的困境和他如何消化。也正因兩人都和病魔奮鬥，這種特殊的連結令他們有許多共同話題，更成為彼此的支柱。

查爾斯稱凱特為「我親愛的媳婦」，對她疼愛有加，視為親生女兒，21日特地從倫敦前往溫莎城堡趕赴這場約會，在此之前就已得知她罹癌的消息，據稱吃完午餐後情緒非常激動。而王后卡蜜拉也大力支持凱特，經常和她聯絡。