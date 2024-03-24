凱特宣布罹癌　英專家：45歲以下癌症病患大增「原因不明」

▲英國威爾斯王妃凱特宣布罹癌的消息震驚各界。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾斯王妃凱特宣布罹癌，自稱是1月份接受腹部手術之後才發現，但並未揭露罹患的是哪一種癌症，消息一出震驚各界。如今有多名英國專家表示，近年來發現45歲以下癌症患者人數顯著增加，這些人確診的癌症類型通常在高齡者身上較為常見，研究人員至今還在尋找原因。

The Telegraph報導，針對北愛爾蘭的1993年至2019年研究數據顯示，早發性癌症的發病率增加20.5%，相當於英國每年增加約7000個癌症病例。伯明罕大學資深臨床研究員貝格斯（Andrew Beggs）直言，20年前幾乎很少見到年輕的癌症患者，但現在卻經常遇到，這些年輕癌症患者通常都沒有任何症狀，且他們因為年紀尚輕所以沒想過會罹癌，也因此感到震驚。

伯明罕大學腫瘤學副教授希瓦庫馬（Shivan Sivakumar）同意貝格斯的看法，「原因尚不清楚，但我們發現有越來越多病患得到腹部癌症。」

對於罹患癌症的年齡層下降，研究人員感到相當困惑，雖然不太可能是單一因素造成，但部分科學家認為遺傳可能是原因之一。舉例來說，大約每100人之中就有1人攜帶BRCA基因（遺傳性乳癌基因，可能罹患乳癌與卵巢癌），另外大約每350人之中就有1人有「林奇氏症候群」（Lynch syndrome，遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症，可能罹患腸、子宮、卵巢、胰臟癌）。

除了上述的遺傳因素，研究團隊也在探討腸道微生物群（microbiome）是否也是原因之一。由於飲食或其他環境因素，腸道微生物群可影響人體發炎指數，可能進而增加罹癌風險。

另外，當前社會對於癌症擁有更廣泛認知，當症狀出現就去檢查，也很可能是讓有紀錄病例增多的原因。

▼ 凱特罹癌的新聞登上多間媒體頭版。（圖／達志影像／美聯社）