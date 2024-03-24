　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特宣布罹癌　英專家：45歲以下癌症病患大增「原因不明」

▲▼ 英國威爾斯王妃凱特宣布罹癌。（圖／路透）

▲英國威爾斯王妃凱特宣布罹癌的消息震驚各界。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾斯王妃凱特宣布罹癌，自稱是1月份接受腹部手術之後才發現，但並未揭露罹患的是哪一種癌症，消息一出震驚各界。如今有多名英國專家表示，近年來發現45歲以下癌症患者人數顯著增加，這些人確診的癌症類型通常在高齡者身上較為常見，研究人員至今還在尋找原因。

The Telegraph報導，針對北愛爾蘭的1993年至2019年研究數據顯示，早發性癌症的發病率增加20.5%，相當於英國每年增加約7000個癌症病例。伯明罕大學資深臨床研究員貝格斯（Andrew Beggs）直言，20年前幾乎很少見到年輕的癌症患者，但現在卻經常遇到，這些年輕癌症患者通常都沒有任何症狀，且他們因為年紀尚輕所以沒想過會罹癌，也因此感到震驚。

伯明罕大學腫瘤學副教授希瓦庫馬（Shivan Sivakumar）同意貝格斯的看法，「原因尚不清楚，但我們發現有越來越多病患得到腹部癌症。」

對於罹患癌症的年齡層下降，研究人員感到相當困惑，雖然不太可能是單一因素造成，但部分科學家認為遺傳可能是原因之一。舉例來說，大約每100人之中就有1人攜帶BRCA基因（遺傳性乳癌基因，可能罹患乳癌與卵巢癌），另外大約每350人之中就有1人有「林奇氏症候群」（Lynch syndrome，遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症，可能罹患腸、子宮、卵巢、胰臟癌）。

除了上述的遺傳因素，研究團隊也在探討腸道微生物群（microbiome）是否也是原因之一。由於飲食或其他環境因素，腸道微生物群可影響人體發炎指數，可能進而增加罹癌風險。

另外，當前社會對於癌症擁有更廣泛認知，當症狀出現就去檢查，也很可能是讓有紀錄病例增多的原因。

▼ 凱特罹癌的新聞登上多間媒體頭版。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國威爾斯王妃凱特宣布罹癌，登上媒體版面。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
快訊／歌手鄭華娟過世！　曾寫陶晶瑩〈太委屈〉
師傅見桌上便當「以為供餐」　屋主愣：那是我的午餐！
蹦闆、孫生今晚見面！Toyz牽線「直播當面對質」
快訊／狂男與警駁火近百槍　殺人未遂聲押
女騎士中橫自撞　後座男墜崖慘死
台灣「一款零食」紅到歐美！　33萬人敲碗哪裡買
快訊／日本梅酒摻爭議紅麴　財政部急公告「我國有進口」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三寶突開門害摔車！他用力推走女兒　下秒「連人帶車」遭貨車輾斃

相繼罹癌！凱特揭病情前一天「查爾斯特地去見她」　暖心談話曝

綁匪勒索2千萬「不給錢就撕票」　奈及利亞近300學童獲釋

凱特宣布罹癌　英專家：45歲以下癌症病患大增「原因不明」

台灣「一款零食」紅到歐美！　33萬人敲碗哪裡買

患癌聲明是凱特一字一句寫的！　密友揭「強撐病體」錄影片原因

美國警察持「2子彈」闖沖繩那霸機場安檢！　當場遭逮

24歲空姐抓包「前男友睡50歲女同事」！　痛毆閨蜜慘丟工作

俄音樂廳恐攻「增至154人罹難」！　各國使館降半旗哀悼

中國祭新規範！政府電腦逐步禁用英特爾、超微晶片　改用國產系統

台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣

汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

媽以為買餵食器獲清靜　橘貓仍重壓狂叫：好餓

英國凱特王妃現身宣布罹癌　呼籲病友：不要放棄希望

剛校外教學回來就遇鑾轎　白沙媽轉彎賜福特教師生

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

遭撞飛搶救31天！同學錄音加油　「等妳回來上課」彰化小姊姊笑了

三寶突開門害摔車！他用力推走女兒　下秒「連人帶車」遭貨車輾斃

相繼罹癌！凱特揭病情前一天「查爾斯特地去見她」　暖心談話曝

綁匪勒索2千萬「不給錢就撕票」　奈及利亞近300學童獲釋

凱特宣布罹癌　英專家：45歲以下癌症病患大增「原因不明」

台灣「一款零食」紅到歐美！　33萬人敲碗哪裡買

患癌聲明是凱特一字一句寫的！　密友揭「強撐病體」錄影片原因

美國警察持「2子彈」闖沖繩那霸機場安檢！　當場遭逮

24歲空姐抓包「前男友睡50歲女同事」！　痛毆閨蜜慘丟工作

俄音樂廳恐攻「增至154人罹難」！　各國使館降半旗哀悼

中國祭新規範！政府電腦逐步禁用英特爾、超微晶片　改用國產系統

快訊／歌手鄭華娟過世！公司沉重證實「21日離開」　曾寫陶晶瑩〈太委屈〉

中華眷村文化發展總會辦春季聯歡晚會　集全台眷村人團結一心

《瘋狂麥斯》回歸！《芙莉歐莎》預告44萬人搶看　安雅泰勒喬伊變光頭

蹦闆、孫生今晚見面！Toyz牽線「直播當面對質」：要打，我當裁判

陳將双不排除提前選秀！　直言傷勢讓本季表現起伏大

直擊／日本歌姬高雄收服KPOP粉！E.L.F.手燈狂揮　名曲全場都會唱

台灣人壽發動志工日月潭淨潭　日月行館將減供一次性備品

IU曝吃東西「每口咬150下才吞」！　竟被醫師警告：有負面影響

探索廚房也有龍蝦吃到飽！4／17前每周3天「5道料理輪番上陣」

快訊／狂男與警駁火近百槍　「目無法紀」涉殺人未遂等罪聲押

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

國際熱門新聞

血洗音樂廳！　ISIS公開90秒作案畫面

媳婦「下身全裸」陳屍屋內！公公開門嚇壞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

音樂廳恐攻143死　槍手落網曝內幕

台灣1零食紅到歐美！33萬人敲碗想買

威廉凱特最新聲明！「一句話」警告勿擾隱私

快訊／ISIS宣稱犯案　俄音樂廳恐攻40死

30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

交往15年男友突認「和繼妹激戰多次」！她崩潰

普丁「誓言嚴懲」音樂廳屠殺幕後黑手

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

還原恐攻！觀眾被鎖廳內屠殺　屍體堆成山

恐攻死者身份曝！選美冠軍看演唱會遇死劫

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

更多熱門

相關新聞

患癌聲明是凱特親自寫的！親錄影片原因曝

患癌聲明是凱特親自寫的！親錄影片原因曝

英國凱特王妃22日透過預錄影片，宣布自己罹患癌症。她的一名密友爆料，這篇聲明是凱特「一字一句」親筆所寫，而她強撐病體做這件事的背後，其實有3個暖心原因。

威廉凱特最新聲明！「一句話」警告勿擾隱私

威廉凱特最新聲明！「一句話」警告勿擾隱私

凱特揭「隱瞞病情」原因　罹癌時間線曝光

凱特揭「隱瞞病情」原因　罹癌時間線曝光

凱特患癌「哈梅毫不知情」：信任已破滅

凱特患癌「哈梅毫不知情」：信任已破滅

前所未有危機　英王室3成員罹癌

前所未有危機　英王室3成員罹癌

關鍵字：

凱特癌症早發性癌症

讀者迴響

熱門新聞

小S真的惹火來賓「蔡沐妍臉書開砲」！尷尬對話曝光

桃園深夜警匪槍戰　員警倒地

白沙屯媽駐駕他氣炸！　揚言讓「香燈腳」重學禮義廉恥

桃園男槍襲派出所！身上搜出衝鋒槍

勇警爸爸也是警察　局長讚他「都是一馬當先」

木柵古廟急尋「立筊男」命理師曝2可能

快訊／金賽綸深夜手滑PO「親密貼臉金秀賢」　韓網炸了：熱戀中？

帳篷演「皮影戲」　離奇動作全場笑了

槍手衝派出所掃射　驚見8彈孔

即／軍人載母衝入南寮漁港　母搶救不治

「買房貸到9成」他爽等對保！全場愣了

員工下班前裝滿水壺！老闆：當我瞎嗎

昔數十黑衣人求賜福！白沙屯媽祖「繞道離開」　廟方解釋原因

金秀賢貼臉小12歲金賽綸！雙方友人出面

台3線重機對撞影片曝　美髮師不治、男大生進加護

更多

最夯影音

更多
台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣

台中破億超跑迎娶車隊　限量麥拉倫車款打頭陣
汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

汪小菲「鹹菜T」售價1萬8 不是沒燙！原本就這麼皺

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

2口就好了！萌娃求吃冰　到手狂嗑...媽：誤會啥了

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

萌娃為媽祖獻跳科目三！ 粉紅超跑停轎觀賞一分半

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

白沙媽「三進三退」衝朝天宮　 萬名香燈腳簇擁歡呼：進喔！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面