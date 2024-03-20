法國最大宗！KOL遭網路霸凌3個月　數十人被判入獄

▲瑪迦莉自去年11月至今年1月初，長期遭受嚴重網路霸凌。（合併圖／翻攝IG／＠ｍagaliberdah）

圖文／CTWANT

法國人才仲介兼KOL（Key Opinion Leader，意見領袖）瑪迦莉（Magali Berdah）在社群上有170萬人追蹤，影響力極高，去（2023）年11月至今（2024）年1月期間卻長期受到網路騷擾。這些網友最終均以犯下網路騷擾罪和涉嫌死亡威脅等罪名被判4個月緩刑至1年半，這起事件也成為法國最大宗的網路霸凌案。

根據外媒報導，這起堪稱法國最大的網路霸凌案終於在昨（19）日落幕。被害人瑪珈莉對28人提告，指控他們自去年11月至今年1月長期對她做出騷擾及侮辱行為，使她的生命深陷威脅之中。

巴黎刑事法院判處這些年齡自20歲至49歲，居住在法國各地的28名對瑪珈莉網絡騷擾的網友，刑期從4個月監禁，緩刑到18個月監禁，其中包括12個月的電子手環監禁。

多名被告解釋，他們起初是指控瑪迦莉涉嫌商業行為的詐騙，不過這些行為可能是透過她的公司實施的，因為該公司將簽約的網紅和品牌串聯起來，才導致這些網友誤會是瑪迦莉所為。

28名被告幾乎都提到饒舌歌手布巴 （Booba），指出他才是這起網路霸凌事件的始作俑者，而在這場爭議中要追溯回他於2022年發起的一場針對瑪迦莉及其他「influvoleurs（流行者）」的撻伐，並指控他們多次針對網路使用者進行詐騙，甚至帶起在IG上使用「#influvoleurs」的風潮。

對此，布巴本人也因此受牽連，因為他自2023年10月就因嚴重的網路道德騷擾被起訴，並同樣受到司法監督。根據法新社查閱的調查內容，司法部懷疑他在2022年5月至2023年5月期間，在社群上對瑪迦利傳了至少487則具騷擾性質的訊息。不過布巴去年12月初強烈否認對28名被告所指控的行為負有任何責任，同時也否認自己是這些人的領導者。

最終，所有被告都因犯下網路騷擾、死亡威脅、犯罪威脅、因宗教信仰而產生的威脅等罪行遭判刑；而其中14人被判處緩刑，14人被判處有期徒刑，且這些被告還必須向瑪迦莉賠償5.4萬歐元（約新台幣186萬元）。

延伸閱讀

▸ 每天抱150斤公公下床…強忍惡臭「手動掏屎」 農家媳演繹人間大愛

▸ 他曝父親退休生活！固定睡眠加運動 網狂讚：超過100分了

▸ 買房1年後被告知「廁所是鄰居家的」女屋主挨告傻眼 法院判決出爐