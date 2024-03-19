做功課一半「筆電爆炸」！越南13歲弟慘死　用二手貨邊充電釀禍

▲ 越南一名13歲學生在家裡用筆記型電腦做功課時，筆電突然爆炸。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名商人先前將筆記型電腦關機放在辦公室充電，沒想到發生爆炸，造成辦公室陷入火海，導致他的工作必須停擺半年，未料近日在越南，一名13歲學生在家用筆記型電腦做功課時，筆電也突然爆炸，他被炸成重傷送醫搶救，最後仍宣告不治。

綜合外媒報導，這名13歲學生T.G.P於6日在家中使用筆電，邊充電邊寫作業時筆電居然爆炸，導致這名學生從頭腦到胸部都出現被筆電碎片造成的傷口，緊急送醫搶救。醫師切割他1/3的左臂和一對眼睛，希望能夠保住他的性命。

根據報導，這名學生術後仍持續昏迷，腦部出現血腫且無法進食。醫生表示，他的身體狀態已經虛弱到無法再動手術，和家人討論後這名學生11日返家，最終於13日過世。

據了解，死者使用的是學校採購的二手筆電，推測爆炸原因是電池老化或損壞而過度充電所致。越南河靜省2020年也曾發生類似情況，導致兩名學生受傷。

除此之外，根據英國《每日郵報》報導，英國哈特福郡（Hertfordshire）2018年時也曾發生筆電爆炸事件，當時一名商人帕菲特（Steve Paffett）正在家中睡覺，突然聽到手機傳出辦公室出事的警告，查看辦公室畫面才驚覺火警，起火點是桌上充電中的筆電。無奈火勢過大，他用滅火器滅火仍徒勞無功，最終辦公室一樓燒毀。帕菲特呼籲民眾，「千萬別讓手機或筆電充電一整晚，這就是結果！」

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